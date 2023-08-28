Новим головним тренером Зорі може стати Валерій Кривенцов, сказав Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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За його інформацією, питання ще не вирішене на 100%, але це призначення станеться з великою долею ймовірності.

Нагадаємо, після матчу 5-го туру УПЛ проти Миная (1:1) Ненад Лалатовіч заявив, що вичавив з нинішньої Зорі максимум і не зможе дати команді більшого, тож подає у відставку. Повідомлялось, що в. о. головного тренера стане його асистент Младен Бартуловіч.

Нагадаємо, останнім клубом Кривенцова був Металіст 1925. 50-річний фахівець раніше також працював з Маріуполем та молодіжними і юнацькими командами Шахтаря.

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