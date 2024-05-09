Украинец прошлым летом перешел в ЧФР Клуж, за полгода сыграл всего четыре матча (суммарно 54 минуты на поле). Зимой с Коноплянкой разорвали контракт. Неудивительно, что румынское издание ProSport включило нашего земляка в пятерку крупнейших провалов сезона.

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Стоит заметить, что ЧФР в принципе очень неудачно усилился, ведь рядом с Коноплянкой в списке оказались еще два игрока команды – Дамиан Джокович и Омар Эль Каддури. Компанию делегации из Клужа составили Каталин Чирджан (воспитанник лондонского Арсенала) и Эдгар Ие (в свое время находился в системе Барселоны).

"Прошлым летом в клуб Клуж прибыло громкое имя в европейском футболе. Ему 33 года, он из польского чемпионата, но мы все еще говорим о Коноплянке, игроке сборной Украины, который писал историю в Днепре, а потом играл за Севилью, Шальке и донецкий Шахтер! Что ж, полузащитник играл не так уж и много с зарплатой 20 тысяч евро в месяц! А после опыта в Клуже Коноплянка даже не нашел работу вплоть до этого времени, с января, когда его отпустили!" – пишет о Евгении ProSport.

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