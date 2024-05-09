"Это болезненная тема. Большая ошибка моей жизни, что и идя в Днепр, и идя в Динамо, я хотел кому-то что-то доказать. Потом я понял, что доказывать что-то надо только себе. В таком клубе, как Динамо, никто не будет ждать. Никто тебе не даст матч, два три. Когда ты приходишь, должен давать результат, а я его не смог дать.

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Я очень благодарен Сергею Реброву за этот переход, за время, что пробыл в Динамо. К сожалению, не получилось. Вообще не шло. Я никого в этом не виню, только себя. Искал ошибки только в себе.

Я был первым инициатором расторжения контракта в одностороннем порядке. Понимал, что это не моя команда, и я не могу играть там. Мы пожали руки и разошлись. Я многое для себя понял, я не жалею. Нужно пройти через это, и я это сделал", – сказал Александр в эфире ютуб-канала SportArena.