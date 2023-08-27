Сербский специалист Ненад Лалатович подаст в отставку с поста главного тренера луганской Зари, сообщает журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале.

Заря снова потеряла очки, расписав результативную ничью с Минаем

После ничьей с Минаем (1:1) в 5-м туре УПЛ 45-летний наставник отметил, что не оправдывает ожиданий, которые были на него возложены. И сам не оправдывает ожиданий от себя. Он обещает отказаться от компенсации за досрочное расторжение контракта, и будет говорить с президентом на эту тему.

По мнению Лалатовича то, что команда сейчас демонстрирует – ее максимум, и он не может дать ей большего.

Напомним, после 5-ти туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет десятой, набрав 5 очков. В еврокубках дела идут тоже не лучшим образом – в первом матче за выход в групповой этап Лиги Европы луганчане уступили пражской Славии 0:2.

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