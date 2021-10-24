Заря – Колос

Футбол и перспективы Зари – одна из стержневых тем первого круга УПЛ. Луганчане пока держатся в группе претендентов на бронзу, а в случае победы над Колосом они приблизятся к третьей позиции на расстояние в один зачетный балл. Неплохо, как для коллектива, из которого летом ушли практически все лидеры в каждом из звеньев, но качество игры подопечных Виктора Скрипника не могло не просесть. История с потерей звезд продолжается и сейчас – теперь в дубль отправили Кочергина, в заявке нет Кабаева, а Назарина травмировался.

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Тренерский штаб в попытке выжить в данных условиях даже отказался от традиционного ромба в центре поля, хотя смысла в нем не было уже давно. Это помогло – Заря победила ЦСКА Софию в Лиге конференций, хотя и провалила первый тайм по всем показателям. Интересно, продолжит ли Виктор Скрипник развивать эту линию.

Колос о проблемах луганчан может только мечтать. Ковалёвцы после назначения Сергея Кузнецова чредуют победы с поражениями, причем победа над Черноморцем была одержана не по игре, а ослабленному Мариуполю команда умудрилась проиграть. Неделю назад "земледельцы" без шансов сгорели в Днепре. Как следствие, коллектив опустился на 11 позицию в УПЛ. О еврокубках здесь уже даже не мечтают. Сейчас бы в зону вылета не опуститься.

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Интересно, что Сергей Кузнецов тоже попытался изменить любимую схему. Против СК Днепр-1 он решил испытать 4-2-3-1, отказавшись от любимых 3-4-3 - эксперимент оказался неудачным. Возможно, эту модель попытаются обкатать еще раз, но вряд ли это произойдет сегодня. Заря по классу не уступает днепровцам.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вернидуб (под вопросом), Назарина, Шевченко – Волынец

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Колос

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский – Булеца, Цвек – Сайядманеш, Шахаб, Громов – Гладкий

Колос: Фесюн – Новак, Петров, Черноморец – Ильин, Богданов, Милько, Сакив – Чурко, Лысенко, Костышин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Заря, конечно, имеет серьезные проблемы в организационном уровне, но до уровню Колоса луганчане еще не скатились. Ковалёвцы пока не способны конкурировать с сильными соперниками – недавно они проиграли и Ворскле, и СК Днепру-1. Сегодняшний соперник ничем не слабее. Именно поэтому стоит поставить на победу подопечных Виктора Скрипника.

Рух – Минай

Рух стал главным ньюсмейкером предыдущего тура, хотя даже не сыграл в нем. В команде произошла вспышка коронавируса, в результате которого из состава выпали все голкиперы львовян – как следствие, матч против Ингульца пришлось перенести. Впрочем, в лагере петровцев не очень верят в подобную историю. Логику понять трудно, но "казаки" угрожают вывести "желто-черных" на чистую воду.

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Так или иначе, подопечные Леонида Кучука просидели без игровой практики в течение трех недель. Более того – на несколько дней были прекращены даже тренировки. Два дня назад в коллективе были проведены новые ПЦР-тестирования, поэтому сегодня состав может удивить – хотя ротация у львовян давно является нормой. Такой же, как и скучные матчи от обороны с тремя моментами за матч – атака Руха является худшей в УПЛ (всего 6 ожидаемых голов).

Минай выглядит оптимальным соперником для втягивания в сезон после трех недель простоя. Закарпатцы не знают побед в 12 матчах подряд, умудрившись вылететь от Альянса с Кубка и даже уступая в контрольных встречах. За весь этот период в актив "лис" можно занести только ничью с Шахтером и Зарей, ну и о сенсационной победе над Александрией в 1-м туре забывать не стоит.

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Неудивительно, что Василий Кобин потерял место главного тренера. Вместо него пришел Игорь Леонов, известный по работе с Ильичевцем и Арсеналом-Киев – и в первом же поединке под его руководством минайцы удивили, круто сыграв против Десны. Черниговцев переиграли по всем статьям, но вырвать победу не позволило безумное расточительство. Впрочем, не стоит забывать, что первые матчи с новыми тренерами часто бывают такими, а вот как дела пойдут на дистанции? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

Травмированные: Дидык, Костевич (Рух) – Селезнёв (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Минай

Рух: Панькив – Сыч, Билый, Мартынюк, Мысык – Карасюк, Федорчук – Бойчук, Притула, Климчук – Борячук

Минай: Кучер – Гончар, Матич, Векляк, Синегуб – Петрусенко, Месхи – Ахмедзаде, Кулиев, Билоног – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 1: 1

Трудно делать прогнозы на такие поединки. Команды равны. Они не славятся контролем над ходом встречи. Львовяне играют прагматично, от обороны, а минайцы более агрессивные и изобретательные в атаке – впрочем, обоим не хватает стабильности. К тому же, подопечные Леонида Кучука имеют проблемы с игровым тонусом.

Сейчас ничья устроит оба коллектива, ведь они только входят в новый игровой цикл. Именно на ничью мы и поставим.

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