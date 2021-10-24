Закарпатский клуб решил приютить Сергея Мякушко, который уже долгое время находится без команды.

Атакующий полузащитник Сергей Мякушко нашел себе новую команду. По информации Telegram-канала "Бей-беги" 28-летний футболист подписал контракт с Минаем.

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Подробности и сроки соглашения пока не сообщаются.

Напомним, Мякушко – воспитанник Оболони, где и начал профессиональную карьеру в 2011 года. С 2013 по 2017 гг. выступал за Динамо (за главную команду дебютировал в августе 2015 года в поединке против Черноморца и провел за основу лишь 4 матча). После аренды в Говерле и Ворскле перебрался во львовские Карпаты, откуда через два года, в 2019-м перешел в испанский Алькоркон.

Последней командой украинца стал польский Подбескидзе, который он покинул 1 июля этого года. Есть за плечами Сергея и опыт выступлений за сборную Украины – в ноябре 2017-го он сыграл в товарищеском матча против Словакии. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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