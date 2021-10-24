Зоря – Колос

Футбол і перспективи Зорі – одна із стрижневих тем першого кола УПЛ. Луганці поки що тримаються в групі претендентів на бронзу, а в разі перемоги над Колосом вони наблизяться до третьої позиції на відстань в один заліковий бал. Непогано, як для колективу, з якого влітку пішли практично всі лідери в кожній із ланок, але якість гри підопічних Віктора Скрипника не міг не просісти. Історія з втратою зірок продовжується і зараз – тепер у дубль відправили Кочергіна, повз заявку пролітає Кабаєв, а Назарина травмувався.

"Логіка у футбол не грає": Скрипник – про план Зорі і два різні тайми проти ЦСКА Софія

Тренерський штаб у спробі вижити в даних умовах навіть відмовився від традиційного ромба в центрі поля, хоча сенсу в ньому не було вже давно. Це допомогло – Зоря перемогла ЦСКА Софію в Лізі конференцій, хоча й провалила перший тайм за усіма показниками. Цікаво, чи продовжить Віктор Скрипник розвивати цю лінію.

Колос про проблеми луганців може тільки мріяти. Ковалівці після призначення Сергія Кузнєцова чергують перемоги з поразками, причому звитяга над Чорноморцем була здобута не по грі, а ослабленому Маріуполю команда примудрилася програти. Тиждень тому "хлібороби" без шансів згоріли в Дніпрі. Як наслідок, колектив опустився на 11 позицію в УПЛ. Про єврокубки тут вже навіть не мріють. Зараз би в зону вильоту не опуститись.

"Сезон йде шкереберть, у колективі щось не так": наставник Колоса влаштував підопічним рознос після поразки СК Дніпро-1

Цікаво, що Сергій Кузнєцов теж спробував змінити улюблену схему. Проти СК Дніпро-1 він вирішив випробувати 4-2-3-1, відмовившись від улюблених 3-4-3 – експеримент виявився невдалим. Можливо, цю модель спробують обкатати ще раз, але навряд чи це станеться сьогодні. Зоря за класом не поступається дніпровцям.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вернидуб (під питанням), Назарина, Шевченко – Волинець

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Колос

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський – Булеца, Цвєк – Сайядманеш, Шахаб, Громов – Гладкий

Колос: Фесюн – Новак, Петров, Чорноморець – Ільїн, Богданов, Мілько, Саків – Чурко, Лисенко, Костишин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Зоря, звісно, має серйозні проблеми в організаційному рівні, але до рівні Колоса луганці ще не скотилися. Ковалівці поки що не здатні конкурувати з сильними суперниками – нещодавно вони програли і Ворсклі, і СК Дніпру-1. Сьогоднішній суперник нічим не слабший. Саме тому варто поставити на перемогу підопічних Віктора Скрипника.

Рух – Минай

Рух став головним ньюсмейкером попереднього туру, хоча навіть не зіграв у ньому. У команді стався спалах коронавірусу, внаслідок якого зі складу випали усі голкіпери львів'ян – як наслідок, матч проти Інгульця довелося перенести. Втім, у таборі петровців не дуже вірять у подібну історію. Логіку зрозуміти важко, але "козаки" погрожують вивести "жовто-чорних" на чисту воду.

Поворознюк обіцяє Козловському розбірки в КДК: "Буде дуже весело"

Так чи інакше, підопічні Леоніда Кучука просиділи без ігрової практики протягом трьох тижнів. Ба більше – на кілька днів були припинені навіть тренування. Два дні тому в колективі були проведені нові ПЛР-тестування, тож сьогодні склад може здивувати – хоча ротація у львів'ян давно є нормою. Такою ж, як і нудні матчі від оборони з трьома моментами за матч – атака Руха є найгіршою в УПЛ (всього 6 очікуваних голів).

Минай виглядає оптимальним суперником для втягування у сезон після трьох тижнів простою. Закарпатці не знають перемог у 12-ти матчах поспіль, примудрившись вилетіти від Альянса з Кубка й навіть поступаючись у контрольних зустрічах. За весь цей період в актив "лисів" можна занести тільки нічию з Шахтарем і Зорею, ну і про сенсаційну звитягу над Олександрією у 1-му турі забувати не варто.

Минай підписав екс-вінгера Динамо

Не дивно, що Василь Кобін втратив місце головного тренера. Замість нього прийшов Ігор Леонов, відомий за роботою з Іллічівцем та Арсеналом-Київ – і першому ж поєдинку під його керівництвом минайці здивували, круто зігравши проти Десни. Чернігівців переграли за всіма статтями, але вирвати перемогу не дозволило шалене марнотратство. Втім, варто не забувати, що перші матчі з новими тренерами часто бувають такими, а от як справи підуть на дистанції? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дідик, Костевич (Рух) – Селезньов (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Минай

Рух: Паньків – Сич, Білий, Мартинюк, Мисик – Карасюк, Федорчук – Бойчук, Притула, Климчук – Борячук

Минай: Кучер – Гончар, Матіч, Векляк, Синьогуб – Петрусенко, Месхі – Ахмедзаде, Кулієв, Білоног – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогнози на такі поєдинки. Команди рівні. Вони не славляться контролем над ходом зустрічі. Львів'яни грають прагматично, від оборони, а минайці більш агресивні й вигадливі в атаці – втім, обом бракує стабільності. До того ж, підопічні Леоніда Кучука мають проблеми з ігровим тонусом.

Зараз нічия влаштує обидва колективи, адже вони лишень вкочуються в новий ігровий цикл. Саме на нічию ми і поставимо.

"Людина перекрикувала весь стадіон": Фаворов дякує суперфану, шокований Ромою та розкриває секрет Аллах'яра