Рулевому Зари пришлось ответить только на один вопрос, касающийся общих впечатлений от поединка.

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"Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно – надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне. Первые минуты – это всегда давление. Но мы с каждой минутой приобретали уверенность, и во втором тайме уже не было больших шансов у ЦСКА", – резюмировал Скрипник на пресс-конференции.

Напомним, Заря добыла свои первые очки в Лиге конференций и поднялась на третью строчку группы С.

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