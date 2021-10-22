"Логика в футбол не играет": Скрипник – о плане Зари и двух разных таймах против ЦСКА
Главный тренер Зари Виктор Скрипник лаконично прокомментировал победу над ЦСКА София (1:0) в матче 3-го тура Лиги конференций.
Рулевому Зари пришлось ответить только на один вопрос, касающийся общих впечатлений от поединка.
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"Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно – надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне. Первые минуты – это всегда давление. Но мы с каждой минутой приобретали уверенность, и во втором тайме уже не было больших шансов у ЦСКА", – резюмировал Скрипник на пресс-конференции.
Напомним, Заря добыла свои первые очки в Лиге конференций и поднялась на третью строчку группы С.
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