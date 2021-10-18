– Вчера в эфире "Великого футбола" сообщили, что вратарь Руха Юрий Панькив сдал тест на ковид во время матча Украина – Босния во Львове. Хотя на нем присутствовал в качестве зрителя. Вам об этом что-то известно?

– Пока мы не можем ничего разглашать. Скоро вы сами все узнаете. Это действительно правда.

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– На каком сейчас этапе дело?

– Мы подаем на КДК, и пусть они делают официальные запросы. Скоро все узнаете. Суть одна – матч перенесли из-за того, что все пять вратарей Руха были больны коронавирусом. Но в реестре не было ни одного вратаря. Что они сейчас будут придумывать – я не знаю. Будет очень весело.

– Зачем Рух все это делает?

– По моей информации, у них действительно были два больных игрока – Ориховский и Федорчук. Ориховский еще 29 сентября был болен. Козловский, наверное, решил, что отсутствие двух игроков основного состава может повлиять на результат нашего матча.

– Насколько известно, Рух готовится к матчу с Минаем?

– Но если игра состоится, то тем более это будет скандал. Если все болели коронавирус, нужно минимум десять дней на лечение, а здесь уже через неделю игра. Делайте выводы.

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– Уже после того, как Рух пошел на трехдневный карантин, Григорий Козловский вместе с главным тренером команды приняли участие в ветеранском товарищеском матче. Не считаете это странным?

– Там очень много странного, поэтому давайте дождемся официальных запросов, и пусть нас тогда рассудят. Я – за футбол и за то, чтобы играть. Почему так поступил Козловский – не знаю. Ему, может, захотелось публичности, давно не был в интернете и захотелось туда попасть. Я не знаю, почему, не могу заглянуть ему в душу.

Он говорил, что делает по закону, но по закону делаем мы. Мы играли с Черноморцем без игроков середины поля, когда у нас были проблемы. Мы играли с Ворсклой без двух игроков основного состава. Козловский когда-то сам говорил, что готов играть даже U-19, но матч должен в любом случае состояться.

Мне еще рассказывали, что вчера в "Великом футболе" Денисов говорил, что перед матчем Украина – Босния во Львове делали тесты на ковид, и ни один человек без этого не имел права зайти на стадион. А Рух в среду в половине девятого утра дает письмо, Панькив больной. А Панькив сидел на стадионе с женой без маски. Значит, он тест прошел?

– Когда будет решение КДК по этому вопросу?

– Не знаю. Мы пишем письма, чтобы ускорить этот процесс, – резюмировал Поворознюк в комментарии Fan Day.

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