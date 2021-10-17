"Было что сказать после матча. Плохая игра в нашем исполнении. Был серьезный разговор в раздевалке. Будем делать выводы. Весь этот сезон у нас идет кувырком.

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Колос стал слабее, но у клуба хватит ресурсов, у нас есть понимание, как вернуться туда, где мы были даже полгода назад.

Мы проиграли не в тактических моментах, мы проиграли в борьбе и желании победы. Уже давно у нас что-то не так в коллективе, мы стараемся это исправить. Надеюсь, мы знаем, куда нам идти. Будем верить, что мы туда придем.

У нас пришли новые футболисты, ушла часть игроков прошлогоднего состава, причем ушли неплохие футболисты. Нужна притирка. Как в игровом плане, так и внутри команды, в психологическом плане. Думаю, все у нас будет хорошо", – сказал Кузнецов в комментарии "ПРОФУТБОЛ Digital".

Напомним, после 11-ти туров Колос занимает в турнирной таблице УПЛ 11 место, набрав 11 очков.

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