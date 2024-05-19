Ювентус на официальном сайте сообщил, что Паоло Монтеро возглавит "Старую Синьору" до конца сезона.

Ювентус официально уволил Аллегри после истерики в финале Кубка Италии

Туринцы остались без главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри – позорное поведение алленаторе после победы в Кубке Италии стало последней каплей для руководства. А уже летом Ювентус попытается заманить Тьяго Мотту, который сумел вывести Болонью в Лигу чемпионов.

Добавим, что Монтеро с 2022-го года работал в системе Ювентуса, возглавляя команды U-19 и U-21. Легендарный уругваец также имеет опыт работы наставником аргентинских Бока Унидос, Колона, Росарио Сентраль и Сан-Лоренсо, а также итальянского Самбенедеттезе.

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