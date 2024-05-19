Ювентус официально назначил легенду клуба на место Аллегри до конца сезона
Туринский гранд после отставки Массимилиано Аллегри нашел нового наставника.
Ювентус на официальном сайте сообщил, что Паоло Монтеро возглавит "Старую Синьору" до конца сезона.
Ювентус официально уволил Аллегри после истерики в финале Кубка Италии
Туринцы остались без главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри – позорное поведение алленаторе после победы в Кубке Италии стало последней каплей для руководства. А уже летом Ювентус попытается заманить Тьяго Мотту, который сумел вывести Болонью в Лигу чемпионов.
Добавим, что Монтеро с 2022-го года работал в системе Ювентуса, возглавляя команды U-19 и U-21. Легендарный уругваец также имеет опыт работы наставником аргентинских Бока Унидос, Колона, Росарио Сентраль и Сан-Лоренсо, а также итальянского Самбенедеттезе.
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