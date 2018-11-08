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Карпаты сообщили, когда Папа Гуйе может дебютировать в составе львовян

20:55 135 Читати українською
Карпаты сообщили, когда Папа Гуйе может дебютировать в составе львовян
Папа Гуйе / фото: ФК Карпаты

Новоиспеченный защитник львовских Карпат Папа Гуйе приступил к тренировкам вместе со своей новой командой.

Новичок Карпат Папа Гуйе готовится к матчу против луганской Зари в 15-м туре чемпионата Украины в общей группе, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Сенегалец подписал контракт с львовянами на прошлой неделе. Он будет выступать за Карпаты до конца сезона-2018/19.

Гуйе: Когда услышал, что есть вариант с Карпатами, то вообще не колебался

Также главный тренер "бело-зеленых львов" Жозе Мораиш сможет рассчитывать на форвардов Родриго Варгаса и Уильяма де Камарго.

Поединок Заря – Карпаты состоится в субботу, 10 ноября. Начало в 17:00.

Украина15 тур

Заря - Карпаты: Суббота 10 ноября 2018

Заря
до матча
1
дн
:
18
час
:
28
мин
Карпаты
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Карпаты Карпаты Заря - Карпаты Папа Гуйе Папа Гуйе
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