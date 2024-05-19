УПЛ, 29 тур

Верес – Александрия – 2:2

Голы: Дахновский, 19 Морозко, 23 – Михайленко, 12 (п), 79

Металлист 1925 – Полесье – 3:3

Голы: Гармаш, 2, Моура, 90, 90+3 – Мустафаев, 19, Ндукве, 21, Эрнандес, 30

Минай – Колос – 3:2

Голы: Ременяк, 36, Кораблин, 67, Вакула, 81 – Ильин, 2, Цуриков, 58

Рух – Черноморец – 2:0

Голы: Квасница, 58, Таллес, 74

Ворскла – Оболонь – (матч до сих пор продолжается, несколько раз игру прерывали из-за воздушной тревоги)

ЛНЗ вырвал победу над Зарей в волевом стиле – эффектный гол динамовца перечеркнули два стандарта от черкасцев

Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки. В последнем туре они играют против Динамо и Шахтера соответственно. Поэтому сегодня побеждать было необходимо. Житомиряне начали пропущенным голом от Гармаша уже на 2-й минуте, но еще до конца первого тайма смогли ответить тремя голами. Заметим, что Денис Ндукве впервые забил на уровне УПЛ. После перерыва Полесье не форсировало событий, за что и поплатилось. Ари Моура оформил дубль после 90 минуты, спасши для Металлиста 1925 ничью, а вместе с ней шансы не вылететь – в последнем туре необходимо побеждать Верес.

Львовяне и Черноморец до перерыва не забивали, но во втором тайме нас ждал шедевр. Квасница забил невероятный гол, а впоследствии Таллес удвоил преимущество "желто-черных". Черноморец потерпел четвертое поражение за последние пять матчей.

Минай отчаянно цепляется за шансы спастись от вылета. Против Колоса даже ничьей было бы недостаточно. Закарпатцы начали с пропущенного на второй минуте, через полчаса сравняли. В середине второго тайма Цуриков забил красивый гол, но очень быстро Кораблин ответил еще лучшим. Отметим неуверенную игру Фесюна на выходе. Победу Минаю принес Вакула. Это первый гол Владислава в УПЛ за почти пять лет (с августа 2019, когда он еще играл за Мариуполь).

Верес и Александрия расписали ничью. Это плохой результат для ровенчан, которые остаются под угрозой прямого вылета. "Красно-черные" действительно старались – Дахновский и Морозко забили по шедевру, но у Александрии был Михайленко, который оформил дубль.