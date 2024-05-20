“Как вам сказать... Еще в зимний период владели информацией, что есть какие-то вопросы. Вы же понимаете, что команда зависит от одного человека. До последнего момента еще не знаем, что будет дальше. Где-то уже процентов 70 ребят договорились с другими командами, уже подписали контракты.

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В феврале собрались все ребята и сказали, что вместе доиграем чемпионат. Уже все все понимали. Поэтому мы договорились, что вместе доиграем чемпионат. Слово "доиграем" – вы же понимаете. Кто-то боится травму получить, у кого-то футболка СК Днепр-1, а под ней – другая футболка", – приводит слова Максимов Football Hub.

Напомним, что первую половину сезона днепряне завершили среди лидеров УПЛ, но после зимнего перерыва результаты стали хуже. Однако СК Днепр-1 за тура до завершения чемпионата находится в зоне еврокубков.

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