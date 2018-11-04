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Черноморец – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

22:23 35 Читати українською
Черноморец – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча
Черноморец – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

Заря крупно победила Черноморец в 14 туре УПЛ (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Тимчик начал разгром Черноморца в первом тайме. Уже после перерыва счет удвоил Майборода, а точку в матче поставил Караваев, забив третий мяч в ворота подопечных Ангела Червенкова.

Заря разгромила Черноморец на выезде

Заря набрала 18 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Черноморец продолжает находиться на предпоследней позиции, имея в активе лишь 9 очков.

Болельщики Черноморца планировали сорвать матч против Зари

Чемпионат Украины 2018/2019, 14-й тур

Черноморец – Заря – 0:3

Голы: Тимчик, 27 Майборода, 66, Караваев, 72

Украина14 тур

Черноморец - Заря: Воскресенье 04 ноября 2018

Черноморец
Матч окончен
0 : 3
Заря
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