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Олимпик – Карпаты – 1:2 – видео голов и обзор матча

3 ноября 22:16 73 Читати українською
Олимпик – Карпаты – 1:2 – видео голов и обзор матча
Олимпик – Карпаты – видео голов и обзор матча / фото: ФК Карпаты

Карпаты победили Олимпик в 14 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Карпаты.

Карпаты на выезде довольно уверенно одолели Олимпик. Львовяне усилиями Понде забили уже на 5-й минуте поединка. Нападающий удачно замкнул передачу Шведа.

Карпаты одолели Олимпик и одержали вторую подряд победу в УПЛ

Во втором тайме Швед реализовал пенальти. Уже на последних минутах матча Олимпик отыграл один гол, однако на большее подопечных Шевчука не хватило. Карпаты набрали 16 очков и обошли Олимпик в турнирной таблице.

УПЛ, 14 тур

Олимпик – Карпаты – 1:2

Голы: Пасич, 90+1 - Понде, 5, Швед, 73 (пен)

Украина14 тур

Олимпик - Карпаты: Суббота 03 ноября 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 2
Карпаты
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