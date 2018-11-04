Олимпик – Карпаты – 1:2 – видео голов и обзор матча

Карпаты победили Олимпик в 14 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Карпаты.

Карпаты на выезде довольно уверенно одолели Олимпик. Львовяне усилиями Понде забили уже на 5-й минуте поединка. Нападающий удачно замкнул передачу Шведа.

Карпаты одолели Олимпик и одержали вторую подряд победу в УПЛ

Во втором тайме Швед реализовал пенальти. Уже на последних минутах матча Олимпик отыграл один гол, однако на большее подопечных Шевчука не хватило. Карпаты набрали 16 очков и обошли Олимпик в турнирной таблице.

УПЛ, 14 тур

Олимпик – Карпаты – 1:2

Голы: Пасич, 90+1 - Понде, 5, Швед, 73 (пен)