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Динамо досрочно вернет Тымчика из аренде в Заре

09:06 200 Читати українською
Динамо досрочно вернет Тымчика из аренде в Заре
Александр Тымчик / ФК Динамо

Защитник Зари Александр Тимчик, который принадлежит Динамо, вскоре вернется в столичный клуб

Об этом сообщил президент Динамо Игорь Суркис в интервью клубной пресс-службе.

"У нас не заканчивается плеяда молодых талантливых футболистов, они есть и в аренде, тот же Тымчик, которого мы зимой заберем. У Динамо есть достаточное количество игроков в командах U-19 и U-21, которые должны на примере Миколенко стучать в двери первой команды", – сказал Суркис.

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Напомним, зимой Заря договорилась с Динамо о полуторагодовалой аренде игроков Динамо Александра Тымчика и Богдана Михайленко.

Столичный клуб вчера в родных стенах одолел французский Ренн в рамках 4-го тура Лиги Европы.

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Игорь Суркис Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Александр Тымчик Александр Тымчик
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