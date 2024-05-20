Боль Лунина и Довбика в видеообзоре матча Вильярреал – Реал – 4:4
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Вильярреал и Реал расписали сумасшедшую ничью в 37-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Арда Гюлер 14’
Хоселу 30’
Лукас Васкес 40’
Арда Гюлер 45+2’
14’ Арда Гюлер
30’ Хоселу
40’ Лукас Васкес
45+2’ Арда Гюлер
Реал легко громил соперника 4:1 до перерыва, но потом так же легко все растерял. Сразу двое украинцев получили неприятные новости.
Лунин пропустил 4 от главного конкурента Довбика – Реал расписал бешеную ничью с Вильярреалом
С Андреем Луниным все понятно – пропустил 4 гола и явно не добавил себе шансов выйти в финале ЛЧ. Кроме этого, Реал "подставил" Артема Довбика. Все мячи в ворота Мадрида наколотил Александер Сёрлот, который стал новым лидером бомбардирской гонки Ла Лиги. У форварда Вильярреала 23 точных удара, а Довбик имеет 21.
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