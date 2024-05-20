Реал легко громил соперника 4:1 до перерыва, но потом так же легко все растерял. Сразу двое украинцев получили неприятные новости.

Лунин пропустил 4 от главного конкурента Довбика – Реал расписал бешеную ничью с Вильярреалом

С Андреем Луниным все понятно – пропустил 4 гола и явно не добавил себе шансов выйти в финале ЛЧ. Кроме этого, Реал "подставил" Артема Довбика. Все мячи в ворота Мадрида наколотил Александер Сёрлот, который стал новым лидером бомбардирской гонки Ла Лиги. У форварда Вильярреала 23 точных удара, а Довбик имеет 21.