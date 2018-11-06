Защитник Карпат Бородай: Победы дают психологическую уверенность

Защитник Карпат Олег Бородай прокомментировал игру и результаты "зеленых львов" в последних матчах.

"Карпаты показывают добротный футбол: мы даже в проигранном поединке с Александрией хорошо сыграли, и к тому некоторые встречи провели на хорошем уровне, просто не везло набирать очки. Хорошо, что теперь побеждаем – это дает психологическую уверенность.

Швед: Сейчас Карпаты демонстрируют хороший футбол

У нас теперь отдельная подготовка к каждому сопернику, каждая тренировка по-разному планируется и проводится. Хотя я не думаю, что пробился в основу из-за смены тренера: во Львов меня пригласил Олег Бойчишин, у меня с ним были прекрасные отношения. Думаю, смог бы стать игроком стартового состава – это было дело времени.

Каждый центральный защитник имеет выбор – хорошее разрушение или плохое создание. В моем понимании, футболист этой позиции прежде всего должен быть надежный. Хотя наш нынешний тренер требует: центрбэк должен уметь не только разрушать, но и создавать, то есть обладать "первым пасом", – цитирует Бородая официальный сайт УПЛ.

Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛ