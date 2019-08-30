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Заря – Эспаньол: Факундо Феррейра объяснил свой жест во время празднования гола в ворота луганчан

12:45 136 Читати українською
Заря – Эспаньол: Факундо Феррейра объяснил свой жест во время празднования гола в ворота луганчан
Факундо Феррейра / El Mundo

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра прокомментировал свое празднование в стиле Шахтера в матче плей-офф Лиги Европы против Зари.

54’ Богдан Леднев
78’ Назарий Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матиас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Леднев
62’ Матиас Варгас
78’ Назарий Русин

"Показал молотки. Тем самым посвятил гол 10-летию Донбасс Арены. Это большой праздник. У меня в Шахтере осталось много друзей. Таким образом, хотел передать им привет", – поделился Феррейра в комментарии FootballHub.

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Напомним, что Факундо Феррейра открыл счет в матче Заря – Эспаньол на 34-ой минуте матча, отпраздновав гол в стиле Шахтера. Добавим, что этот гол стал уже одиннадцатым для нападающего в ворота луганчан, 9 мячей аргентинец забил в форме Шахтера.

Добавим, что Заря уступила по сумме двух матчей (3:5) и вылетела из Лиги Европы.

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Теги
Лига Европы Факундо Феррейра Факундо Феррейра Шахтер Шахтер Заря Заря Эспаньол Эспаньол Заря - Эспаньол
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