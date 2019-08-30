Заря – Эспаньол: Факундо Феррейра объяснил свой жест во время празднования гола в ворота луганчан

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра прокомментировал свое празднование в стиле Шахтера в матче плей-офф Лиги Европы против Зари.

"Показал молотки. Тем самым посвятил гол 10-летию Донбасс Арены. Это большой праздник. У меня в Шахтере осталось много друзей. Таким образом, хотел передать им привет", – поделился Феррейра в комментарии FootballHub.

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Напомним, что Факундо Феррейра открыл счет в матче Заря – Эспаньол на 34-ой минуте матча, отпраздновав гол в стиле Шахтера. Добавим, что этот гол стал уже одиннадцатым для нападающего в ворота луганчан, 9 мячей аргентинец забил в форме Шахтера.

Добавим, что Заря уступила по сумме двух матчей (3:5) и вылетела из Лиги Европы.

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