Українці знімали жахливий трилер, або Найгірший матч кваліфікації: Зоря – Еспаньйол в огляді іспанських ЗМІ

"Футбол 24" розповідає про реакцію іспанської преси на нічию Зорі та Еспаньйола у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи (2:2), яка стала фатальною для українського клубу.

AS: Дивовижна Зоря та єврокубки з аргентинським ароматом

В старому індустріальному Запоріжжі, де запах згорілої гуми пронизує усе навколишнє середовище, немовби переміщуючи вас в іншу епоху, Еспаньйол підтвердив свою участь у груповому етапі Ліги Європи вперше за 12 років. Це була далеко не найкраща двоматчева дуель для команди Гальєго у кваліфікації, адже "папуги" домінували лише 45 хвилин зі 180-ти можливих проти дивовижної Зорі.

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Доля невиразного протистояння вирішилась завдяки трьом голам у другому таймі на Корнелья-Ель Прат, а також ефективності Феррейри, який нагадує європейського кілера Пандіані зразка 2007 року. Клас Варгаса – ще одна запорука успіху. Еспаньйол пробивається у єврокубки з аргентинським ароматом.

До 34-ї хвилини поєдинку каталонці були схожі на команду, яка не знає, що робити з м'ячем, як захищатись та атакувати. Зоря до цього часу завдала шести ударів у напрямку воріт Дієго Лопеса, а прострільну передачу з лівого флангу лише дивом не замкнув жоден з луганців, які змушені грати в Запоріжжі через російсько-український конфлікт. Стартовий тиск підопічних Скрипника, реально, вражав. Еспаньйол до забитого м'яча лише тричі більш-менш осмислено проходив центр поля. Гальєго хотів контролювати м'яч, але його команда зосередилась на обороні власних воріт. Лише гол Феррейри змінив малюнок гри. Цей постріл зачепив життєво важливий орган Зорі, приреченої на повільну смерть.

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Лєднєв подарував надію уболівальникам, які несамовито гнали Зорю вперед, однак геніальний пас Роки на Варгаса дуже швидко опустив їх з небес на землю. Гол Русина вже не мав жодного значення. Еспаньйол страждав, але виконав своє головне завдання.

Marca: Зоря знімала страшний трилер, але Феррейра переписав сценарій

Еспаньйол пробивається до Ліги Європи 12 років потому. У перші півгодини гри Зоря знімала трилер з регулярними підходами до воріт Дієго Лопеса. Було, насправді, моторошно, але Феррейра переписав сценарій страшного фільму. У другому таймі Варгас остаточно звів нанівець усі атакувальні потуги луганців, а "папуги" уникнули валідольної кінцівки.

Гальєго хотів домінувати з перших хвилин, однак Зоря виявилась дуже серйозним суперником та почала диктувати власні умови. Дієго Лопес зупинив два небезпечні удари від Кочергіна та Будківського, які викликали нервову реакцію на лаві запасних каталонського клубу. Українці домінували стартові 30 хвилин, високо зустрічали суперника, швидко переходили центр поля. Лише гол Феррейри трішки погасив атакувальний запал українців.

Після перерви Лєднєв знову нагадав гостям про примари з минулого, але "Моніто" Варгас холоднокровно реалізував вихід на побачення з голкіпером. Після цього Еспаньйол вже не мав права розгубити перевагу. Справу було зроблено, хоча й не без величезних зусиль. Винагорода виявилась вдвічі солодшою, адже не поступившись Зорі каталонці повторили історичний рекорд Аякса.

Mundo Deportivo: Найгірший матч у кваліфікації

Команда Гальєго провела найгірший поєдинок у кваліфікації Ліги Європи, створивши лише два небезпечні моменти, які, на щастя, реалізували Феррейра та Варгас. Зоря захоплююче розпочала зустріч, закривши Еспаньйол на його половині поля. "Папуги" у стартовий відрізок виглядали розібрано та довго не могли знайти необхідний ритм. Поки Кочергін, Лєднєв і Будківський втратили три хороші нагоди відкрити рахунок, "біло-сині" не створювали абсолютно нічого.

Феррейра своїм розкішним ударом головою трохи заспокоїв "папуг", команда отримала додатковий "кисень", але після перерви хвилювання знову повернулись. Спокій перетворився у нерви після гола Лєднєва, до якого призвела колективна помилка оборони гостей. У надважливий момент Рока продемонстрував своє феноменальне бачення поля, знайшовши вільного Варгаса перед воротами Зорі – 1:2. Кваліфікація у кишені, хоча Русин до останнього сподівався на диво. Еспаньйол торкається європейського неба.

Diario SPORT: Феррейра та Варгас не пробачають, як українці

Без особливих страждань, але з величезними сумнівами Еспаньйол повертається у Лігу Європи через 12 років. "Біло-сині" провели дуже нестабільний поєдинок, і лише неймовірна влучність допомогла їм уникнути серйозних проблем. Факундо Феррейра та "Моніто" Варгас не пробачали так, як це робили раніше українці, втративши декілька вбивчих моментів.

Зоря комфортно почувалась на полі, але футбол – це потрапляння у ціль та реалізація моментів, з чим у луганців виникли серйозні проблеми. Еспаньйол, не демонструючи хорошої гри, витиснув максимум з несприятливої ситуації. Схожою ефективністю можуть похвалитись лише великі команди. Привіт, Європо! Привіт, Еспаньйол!

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