Зоря – Еспаньйол: Факундо Феррейра пояснив свій жест під час святкування голу у ворота луганців

Нападник Еспаньйола Факундо Феррейра прокоментував своє святкування у стилі Шахтаря в матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи проти Зорі.

"Показав молотки. Цим самим присвятив гол 10-річчю Донбас Арени. Це велике свято. У мене в Шахтарі лишилось багато друзів. Таким чином, хотів передати їм вітання", – поділився Феррейра в коментарі FootballHub.

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Нагадаємо, що Факундо Феррейра відкрив рахунок у матчі Зоря – Еспаньйол на 34-ій хвилині матчу, відсвяткувавши гол у стилі Шахтаря. Додамо, що цей гол став уже 11-им для нападника у ворота луганців, 9 м'ячів аргентинець забив у формі Шахтаря.

Додамо, що Зоря поступилась за сумою двох матчів (3:5) та вилетіла з Ліги Європи.

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