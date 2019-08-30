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Зоря – Еспаньйол: Факундо Феррейра пояснив свій жест під час святкування голу у ворота луганців

12:45 605 Читать на русском
Зоря – Еспаньйол: Факундо Феррейра пояснив свій жест під час святкування голу у ворота луганців
Факундо Феррейра / El Mundo

Нападник Еспаньйола Факундо Феррейра прокоментував своє святкування у стилі Шахтаря в матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи проти Зорі.

54’ Богдан Лєднєв
78’ Назарій Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матіас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Лєднєв
62’ Матіас Варгас
78’ Назарій Русин

"Показав молотки. Цим самим присвятив гол 10-річчю Донбас Арени. Це велике свято. У мене в Шахтарі лишилось багато друзів. Таким чином, хотів передати їм вітання", – поділився Феррейра в коментарі FootballHub.

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Нагадаємо, що Факундо Феррейра відкрив рахунок у матчі Зоря – Еспаньйол на 34-ій хвилині матчу, відсвяткувавши гол у стилі Шахтаря. Додамо, що цей гол став уже 11-им для нападника у ворота луганців, 9 м'ячів аргентинець забив у формі Шахтаря.

Додамо, що Зоря поступилась за сумою двох матчів (3:5) та вилетіла з Ліги Європи.

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Зоря – Еспаньйол: Скрипник витягує найкраще, гольові привіти Динамо і камбек "мужиків" vs екс-кіпер Реала в матчі ЛЄ
00:52
11730
Теги
Ліга Європи Факундо Феррейра Факундо Феррейра Шахтар Шахтар Зоря Зоря Еспаньйол Еспаньйол Зоря - Еспаньйол
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