В субботу, 30 марта, футболисты сборной Украины сыграли в 30-м туре АПЛ 2023/24. Счет и обзор матчей Челси – Бернли и Борнмут – Эвертон читайте на "Футбол 24".

АПЛ 2023/24, 30-й тур

Челси – Бернли – 2:2

Голы: Палмер, 44 (пен), 78 – Каллен, 47, О'Ши, 81

Удаление: Ассиньон, 40 (Бернли)

Борнмут – Эвертон – 2:1

Голы: Соланке, 64, Коулмен, 90+1 (авт) – Бету, 88

Михаил Мудрик, который забил победный гол в матче Украина – Исландия и вывел команду Сергея Реброва на Евро-2024, попал в стартовый состав на матч АПЛ против Бернли. Маурисио Почеттино дал шанс вингеру сборной Украины, доверив ему место в основе.

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Забегая наперед, Почеттино не прогадал – Мудрик провел солидный матч. Уже на второй минуте Коул Палмер решился на удар с острого угла – мимо ближней стойки. "Синие" имели еще один момент в дебюте игры – после удара Энцо и рикошета мяч задел стойку. Бернли ответил прорывом Брууна Ларсена, который с острого угла не попал в ворота, а на 14-й спас только Петрович, который дотянулся до мяча, летевшего в дальний угол.

На 16-й минуте классно сыграл Мудрик. Михаил технично прошел двух соперников, а Лоренц Ассиньон остановил украинца лишь ценой желтой карточки. Первое удачное действие от украинца, который вскоре после этого пробил по воротам. Неточно. А вот удар Палмера несколькими секундами ранее был острее – на пути мяча стал защитник.

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Челси продолжал давить. Джексон оказался перед Муричем, но кипер Бернли ногой перевел мяч на угловой. Впрочем, за несколько мгновений мяч таки влетел в сетку. Палмер и Мудрик разыграли угловой, Михаил навесил, а Дисаси занес мяч в ворота. К сожалению для Челси, он сделал это рукой. VAR отменил гол, отобрав у Мудрика третий ассист в сезоне.

Впоследствии мог забивать и сам Мудрик. Украинец получил пас от Джексона на линии штрафной, однако, находясь абсолютно один, пробил в кипера гостей. Супершанс не использовал Михаил – за сборную с Исландией получилось куда лучше.

А на 40-й минуте Мудрик снова проскочил Ассиньона, который сбил его в пределах штрафной. Пенальти и вторая желтая защитнику Бернли – вердикт арбитра был суровым. VAR подтвердил первоначальное решение. Соответственно, Мудрик заработал 11-метровый и удаление для соперника еще до перерыва. Красную получил еще и Венсан Компани – легендарный бельгиец крайне активно протестовал против решения арбитра. А пенальти эффектной паненкой реализовал Коул Палмер – 1:0 на 44-й минуте.

Premier League. Where this is a penalty and a second yellow. pic.twitter.com/CJB6bKWjoK — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) March 30, 2024

Старт второго тайма стал для Челси холодным душем. Бернли быстро отыгрался – на 47-й минуте Джош Каллен в касание попал точно в нижний угол. Весомая заслуга принадлежит и Витиньо, который перед тем на фланге разобрался с Мудриком.

Челси мог снова выходить вперед. Энцо классным пасом вывел Гюсто почти один на один с вратарем. Ужасный прием француза помешал пробить. В следующей атаке Бернли едва не забил во второй раз – Петрович спас после удара Фостера головой. На 60-й минуте очередной шанс упустил Мудрик, удар которого заблокировали. После попытки Мадуэке мяч таки долетел до Мурича, но без проблем для кипера гостей. Удар Палмера был опасным – здесь уже Мурич спас.

Почеттино пошел ва-банк, выпустив Стерлинга вместо Кайседо. Замена сработала на 78-й минуте. Затяжная атака Челси завершилась эффектным пасом Рахима пяткой, которым не имел права не воспользоваться Палмер. Коул оформил дубль – 2:1.

Но Бернли в меньшинстве снова отыгрался! На 81-й минуте успех гостям принес угловой. О'Ши головой замкнул подачу, а Петрович спасти не сумел, хотя должен был бы забирать мяч в руки. Бернли еще и едва не выиграл – Родригес сначала попал в перекладину, а на добивании пробил выше! В итоге, 2:2 – Челси набрал 40 очков и идет 11-м, Бернли остался предпоследним (18 баллов).

Оценка Мудрика от Sofa Score – 8,3. Это второй балл в составе Челси после Палмера (10). В активе Михаила 4 ключевых передачи, 0,54 ожидаемых ассистов, 0,28 xG, 6 из 8-ми удачных попыток дриблинга и 25 потерь мяча.

Dominic Solanke is having a fantastic season for the Cherries #BOUEVE #BBCFootball pic.twitter.com/SjW6odW9yL — BBC Sport (@BBCSport) March 30, 2024

В другом матче ожидалось "украинское дерби" – Илья Забарный должен был противостоять Виталию Миколенко. Правда, в основе вышел только представитель Борнмута, который отыграл весь матч. Миколенко оказался вне заявки из-за болезни. "Вишни" провели первый тайм активнее, но свой момент имел и Эвертон. Однако до перерыва забитых голов не было – 0:0.

Борнмут таки вышел вперед в середине второго тайма. На 64-й минуте отличился Доминик Соланке. Лучший бомбардир хозяев выиграл позицию у двух защитников и головой пробил под перекладину. 16-й гол Соланке в текущем сезоне АПЛ – повторение рекорда Борнмута.

Эвертон, казалось, все же ушел от поражения, забив на 88-й минуте. Гол в свой актив записал Бету, воспользовавшись недопониманием защитника с кипером (Забарный в голе не виноват). Но Борнмут таки сумел забить победный мяч, автором которого стал... Коулмен. Легенда Эвертона в простой ситуации срезал мяч в собственные ворота на 90+1 минуте.

Эвертон находится на 16-м месте (25 баллов), оторвавшись от зоны вылета на 3 очка. "Ириски" довели безвыигрышную серию в чемпионате до 12-ти матчей. Последний раз команда Виталия Миколенко побеждала в АПЛ еще 16 декабря. Борнмут с 38-ю очками разместился на 13-й позиции.

Оценка Забарного от Sofa Score – 6,6 (средний балл в Борнмуте). Защитник сборной Украины потерял мяч 15 раз, отобрал 1 раз, и отдал 15 неточных передач из 41 (точность – 63%). С длинными пасами полный провал – 0 удачных из 9-ти.

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