После отказов Алонсо и Нагельсманна мюнхенцы обратились к Ральфу Рангнику. Мюнхенцы пошли на серьезные уступки, чтобы убедить 65-летнего специалиста досрочно покинуть сборную Австрии. Бавария была уверена в положительном ответе Рангника до конца этой недели.

Бавария пытается удержать звезду в команде – мюнхенцев напугал интерес Барселоны

Впрочем, немец не спешит возвращаться в клубный футбол, который не так давно шокировал его ужасым полугодием в Манчестер Юнайтед. Австрийский футбольный союз официально подтвердил, что Рангник останется и после Евро-2024.

"Я всем сердцем предан работе со сборной Австрии. Мне очень нравится эта задача, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь. Хотел бы лично подчеркнуть, что это не отказ от Баварии, а скорее решение для моей команды и наших общих целей. Наша полная концентрация – на чемпионате Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше!" – заявил Рангник.

Теперь в прессе следует ожидать волну новых кандидатов на тренерское кресло Баварии – Де Дзерби, Зидан, Флик и т.д. Мюнхенский клуб уверяет, что сохранение Томаса Тухеля не рассматривается.

Анчелотти зол на Лунина, но не из-за пропущенного гола – в Испании раскрыли закулисье матча с Баварией