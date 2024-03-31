"Очень опасная ситуация, ежедневно погибает много людей. Мои друзья в Украине напуганы. Они не могут выйти на работу из-за воздушных атак, тревоги. Мой друг был солдатом, защищал нашу страну сразу на границе, прилетела граната и ранила его в ногу. Он мой ровесник. Мы играли друг против друга в детстве.

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Я горжусь тем, что играю за свою страну, но он герой. Я общался с другим товарищем, который защищает нашу страну, и он говорит, что тяжело морально. Ты видишь, как люди гибнут, теряешь друзей, школьных друзей.

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Тяжело, когда я выхожу на поле, просмотрев новости, а там ракета только что попала в здание. Люди гибнут, мои люди, каждый день. Я был в Киеве, когда война началась. Я знаю, как это – услышать сигнал тревоги и идти в безопасное место. Я знаю, как это страшно для всех. Поэтому я подумал, что я могу сделать лучше всего для своей страны? Я думал о том, чтобы вернуться воевать. Я могу просто взять оружие и научиться. Но нет, я должен играть. Украинский народ нуждается во мне на этом месте, чтобы рассказать миру.

С начала войны я пожертвовал много денег для нашей армии, для нашего народа, для своих друзей, которые идут на войну и защищают нашу страну. У меня есть еда, дом, безопасность, а у кого-то нет. Мне надо помогать. Если украинцы не помогают украинцам, то почему бы это делали европейцы, американцы или англичане?" – сказал Забарный в комментарии The Times.

Напомним, Илья переехал на Туманный Альбион 31 января 2023 года из Динамо и обошелся Борнмуту в 22,7 млн евро. В текущем сезоне он провел за англичан 34 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

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