Ливерпуль во всех направлениях готовится к новой эпохе после Юргена Клоппа.

"Красные" уже сейчас показали, как будет выглядеть домашняя форма в следующей кампании.

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Поставщиком экипировки для Ливерпуля пока остается Nike. Дизайнеры решили сделать отсылку к финалу Кубка европейских чемпионов 1984 года, который клуб выиграл в Риме. Основным цветом, конечно, остается красный. Тонкий узор, эмблема клуба и Nike выполнены в желтом. Форму дополняет белый воротничок.

Напомним, Ливерпуль проводит последний сезон под руководством Юргена Клоппа. Следующим рулевым мерсисайдцев должен стать Арне Слот.

Ciao Our 2024/25 @nikefootball home kit has arrived.



Inspired by Rome ‘84. — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024

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