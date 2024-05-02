“Салюк преодолел свой кризис? Мы с ним говорили примерно две недели назад и были близки к тому, чтобы дать ему отдохнуть и не ставить в состав. Но это самый легкий путь, чтобы выйти из тяжелого состояния. Так складывается, что его ошибка приводит к голу, и это уже не впервые.

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Я очень хотел, чтобы он переборол это и стал сильнее, не имея отдыха. Я хотел поступить таким образом, но буду снова с ним разговаривать. Сегодня необходима была замена, и сделали бы ему только хуже, если бы не воспользовались ею", – приводит слова Григорчука официальный сайт Шахтера.

Добавим, что в этом сезоне Салюк провел за одесситов 26 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отличался. Недавно появилась информация, что Владимира предлагали Динамо, но киевляне не горят желанием подписывать игрока.

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