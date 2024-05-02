"Нкунку и Колвилл? Они тренировались в среду. Мы делали некоторые заготовки, тактическую работу и сборы. Они почти готовы. Они уже завершают свое восстановление, но еще не восстановились окончательно. Мы надеемся, что в воскресенье они пересекут эту линию перед матчем с Вест Хэмом. Надеемся.

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Но все же нам нужно подождать до четверга, пятницы и субботы, чтобы увидеть, смогут ли они выдержать конкуренцию. То, что написано на сайте Челси (официальная информация клуба о травмах), означает, что они близки к тому, чтобы восстановиться, и они почти готовы", – приводит слова Почеттино The Athletic.

Интересно, что в начале апреля наставник Челси не рассчитывал на возвращение Нкунку до конца этого сезона – француз травмировался еще в феврале. Колвилл не играл за лондонцев с начала марта. Следует отметить, что Нкунку в редкие моменты, когда он играл, выходил именно на позиции Михаила Мудрика.

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