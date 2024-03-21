После прихода Ричарда Хьюза на должность спортивного директора Ливерпуля "красных" связывают с возможным усилением именно из Борнмута – предыдущего места работы функционера, сообщает LiverpoolWorld.

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Особенно мерсисайдцев интересует линия защиты из-за длительного отсутствия Матипа из-за травмы и возраста камерунца. Издание выделило два варианта усиления – Ллойд Келли и Илья Забарный. "Илье остается несколько лет до его зенита. 21-летний игрок был постоянным игроком стартового состава в этом сезоне, проведя 33 игры за Борнмут. Забарный был неотшлифованной жемчужиной, которую Хьюз помог завербовать в январе 2023 года за 24 миллиона фунтов", – говорится в статье.

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К слову, Забарный действительно стал стабильным игроком основы Борнмута в этом сезоне, помог "вишням" закрепиться на 13 месте турнирной таблицы. Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро.

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