Отчетная игра длилась всего минуту, после чего командам пришлось идти в укрытие. После отбоя тревоги матч не возобновился. Динамо, апеллируя к отсутствию освещения на стадионе Миная, уехало домой. Позже УАФ объявила, что не допустит ко второй половине сезона арены, на которых не будет искусственного освещения. Это камень в огород Закарпатья – на Минай-Арене освещения нет вообще, а на Авангарде в Ужгороде прожекторы не работают.

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Вместо того, чтобы решать вопрос, футбольные чиновники региона порождают полемику в публичном пространстве. Глава местной ассоциации футбола Иван Дуран назвал решение о лишении аккредитации двух арен неэтичным. В то же время, его заместитель и по совместительству председатель ассоциации женского футбола Закарпатья Игорь Шинкарюк пошел еще дальше. Функционер в своих соцсетях опубликовал сообщение с претензиями к УАФ и завуалированными угрозами "очень скоро что-то убрать", если не прекратятся попытки убрать Закарпатье с футбольной карты матчей уровня элитного дивизиона.

"Вы просто забыли, как в марте 2022 года в полном составе со всеми клерками сбежали из Киева, переехав в Закарпатье. Вас здесь приняли, предоставили убежище, офис, поля для игр и тренировок, хозяйственные помещения и т.д. Вы точно забыли, как истерически обрывали телефоны с просьбами о помощи и как мы вытаскивали топ-футболистов ваших "ручных клубов" из неприятных ситуаций, потому что те спутали Ужгород с Киевом.

Вы, наверное, забыли, что шесть клубов Премьер-лиги играли полтора года на полях Закарпатья, при этом замечаний у вас не было, и вы лично не сделали ничего для этого. Вы просто приперлись подальше от войны и здесь нормально чувствовали себя.

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Вы точно забыли, как мы таскали автобусы со сборной и клубами на забитую машинами границу, чтобы, вдруг, не стоять долго в очередях. Оказалось, что на Закарпатье вы никто и зовут вас никак. Вас здесь никто не знает, потому что вы здесь не оставили ни копейки для развития футбола. Вы бодро отчитывались в УЕФА, как спасали футбол Украины, при этом забыли сказать, что вы ничего для этого не делали. Потому что все сделала Закарпатская Ассоциация футбола и наши общины.

Вы забыли в своем решении указать, что из миллионов долларов, выделяемых УЕФА на развитие футбола в регионах, вы не дали Закарпатью ничего, ни копейки. Вы не построили здесь ни одного поля, никакой инфраструктуры – ничего.

Вы еще многое забыли, о чем я здесь не скажу по этическим соображениям. Но обязательно скажу позже. Поэтому мы предлагаем вам взять ресурс, который Закарпатье так и не получило, и поставить на стадионе Авангард в Ужгороде, который два года был приютом для клубов Премьер-лиги, освещение, которого нам так не хватает.

Мы напомним вам, где вы были, с кем и что делали тогда, когда под Киевом шли бои, а закарпатские ребята колоннами ехали защищать столицу, из которой вы на ренджроверах направлялись подальше от угрозы. Среди этих патриотов были и футболисты местных клубов и школ. Но ведь вам до этого дела нет.

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И напоследок. Мы выйдем из этой ситуации так или иначе, но за эти два месяца каждый закарпатец будет в деталях знать, кто пытался уничтожить наш футбол. Мы посчитаем все за последние пять лет, что недополучил от УЕФА закарпатский футбол из-за ваших решений за закрытыми кабинетами. Украинский футбол начался на Закарпатье и будет здесь всегда – с вами или без вас.

С уважением к Закарпатью, нашему футболу и без уважения к вам, заместитель председателя Закарпатской ассоциации футбола и Председатель ассоциации женского футбола Закарпатья Игорь Шинкарюк", – написал футбольный чиновник в своем Facebook.