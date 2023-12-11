Стадион Авангард (Ужгород) и Минай-Арена могут быть лишены аккредитации, сообщает журналист Игорь Семон в своем Telegram-канале УПЛ жива.

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УАФ требует оборудовать закарпатские стадионы искусственным освещением до 1 февраля 2024 года. Если этого не произойдет, футбольные сооружения не попадут в список тех, на которых можно проводить матчи второй части сезона 2023/24.

К слову, на Минай Арене нет даже прожекторов, а на Авангарде они находятся в нерабочем состоянии. Отметим, свои домашние матчи на Закарпатье играют Минай и Заря, а СК Днепр-1 провел там часть сезона.

Напомним, недавно УПЛ всколыхнул скандал из-за переноса матча между Минаем и Динамо. Команды успели сыграть чуть больше минуты и вынуждены были прятаться в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги. После ее завершения было решено не проводить поединок именно из-за отсутствия освещения на стадионе. Ныне клубы ведут между собой виртуальную войну: Динамо угрожает Минаю техническим поражением, если закарпатцы не согласятся провести поединок в Киеве, а команда Желько Любеновича не горит желанием ехать в столицу.

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