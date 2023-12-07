"Что будем решать с Минаем? Мы не должны ехать... Мы могли бы просить ассоциацию и УПЛ засчитать им техническое поражение.

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Помните Ингулец – Шахтер, Мариуполь – Динамо? Но мы этого не хотим.

Однако ехать туда снова... Мы потратили большие деньги, двое суток там были. Нет освещения – это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому, если они хотят, то пусть приедут к нам, мы все подготовим и будем играть в Киеве", – цитирует Суркиса Динамомания.

Напомним, поединок между Минаем и Динамо должен был состояться в воскресенье, 3 декабря, в 13:00. Главный арбитр встречи Александр Шандор забрал команды с поля на 64-й секунде из-за объявления воздушной тревоги. Поскольку вынужденная пауза из-за угрозы ракетного обстрела длилась более часа, стороны приняли решение о переносе игры на более поздний срок.

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