Поединок 16-го тура чемпионата Украины между Минаем и Динамо официально перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба "лисов".

"Будет куча вони": Шуфрич-младший загадочно высказался о сорванном матче Динамо

Закарпатский клуб получил от украинской Премьер-лиги соответствующее письмо с вышеуказанной информацией. Дата и время проведения матча будут определены Дирекцией УПЛ дополнительно.

Напомним, поединок между Минаем и Динамо должен был состояться в воскресенье, 3 декабря, в 13:00. Главный арбитр встречи Александр Шандор забрал команды с поля на 64-й секунде из-за объявления воздушной тревоги. Поскольку вынужденная пауза из-за угрозы ракетного обстрела длилась более часа, согласно регламенту, стороны приняли решение о переносе игры на более поздний срок.

"Техническое поражение для Миная – вполне реальный вариант": журналист озвучил козыри Динамо по скандальному матчу