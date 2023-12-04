Минай – Динамо: УПЛ объявила официальное решение относительно скандального поединка
Закарпатский клуб избежал технического поражения в матче 16-го тура УПЛ против Динамо.
Поединок 16-го тура чемпионата Украины между Минаем и Динамо официально перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба "лисов".
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Закарпатский клуб получил от украинской Премьер-лиги соответствующее письмо с вышеуказанной информацией. Дата и время проведения матча будут определены Дирекцией УПЛ дополнительно.
Напомним, поединок между Минаем и Динамо должен был состояться в воскресенье, 3 декабря, в 13:00. Главный арбитр встречи Александр Шандор забрал команды с поля на 64-й секунде из-за объявления воздушной тревоги. Поскольку вынужденная пауза из-за угрозы ракетного обстрела длилась более часа, согласно регламенту, стороны приняли решение о переносе игры на более поздний срок.
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