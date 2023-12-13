Звітна гра тривала лише хвилину, після чого командам довелося йти в укриття. Після відбою тривоги матч не відновили. Динамо, апелюючи до відсутності освітлення на стадіоні Миная, поїхало додому. Пізніше УАФ оголосила, що не допустить до другої половини сезону арени, на яких не буде штучного освітлення. Це камінь в город Закарпаття – на Минай-Арені освітлення немає взагалі, а на Авангарді в Ужгороді прожектори не працюють.

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Замість того, щоб вирішувати питання, футбольні чиновники регіону породжують полеміку в публічному просторі. Голова місцевої асоціації футболу Іван Дуран назвав рішення про позбавлення акредитації двох арен неетичним. Водночас його заступник і за сумісництвом голова асоціації жіночого футболу Закарпаття Ігор Шинкарюк пішов іще далі. Функціонер у своїх соцмережах опублікував допис із претензіями до УАФ та завуальованими погрозами "дуже скоро щось прибрати", якщо не припиняться спроби прибрати Закарпаття з футбольної карти матчів рівня елітного дивізіону.

"Ви просто забули, як у березні 2022 року в повному складі з усіма клерками втекли з Києва, переїхавши на Закарпаття. Вас тут прийняли, надали прихисток, офіс, поля для ігор і тренувань, господарські приміщення тощо. Ви точно забули, як істерично обривали телефони з проханнями про допомогу та як ми витягали топ-футболістів ваших "ручних клубів" з неприємних ситуацій, бо ті сплутали Ужгород з Києвом.

Ви, мабуть, забули, що шість клубів Прем’єр-ліги грали півтора року на полях Закарпаття, при цьому зауважень у вас не було і ви особисто не зробили для цього нічого. Ви просто припхалися подалі від війни і тут нормально почувалися.

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Ви точно забули, як ми тягали автобуси зі збірною та клубами на забитий машинами кордон, щоб, раптом, не стояти довго в чергах. Бо виявилося, що на Закарпатті ви ніхто і звати вас ніяк. Вас тут ніхто не знає, бо ви тут не залишили жодної копійки для розвитку футболу. Ви бадьоро звітували в УЄФА, як рятували футбол України, при цьому забули сказати, що ви нічого для цього не робили. Бо все зробила Закарпатська Асоціація футболу та наші громади.

Ви забули у своєму рішенні вказати, що з мільйонів доларів, які УЄФА виділяє на розвиток футболу в регіонах, ви не дали Закарпаттю нічого, жодної копійки. Ви не побудували тут жодного поля, жодної інфраструктури – абсолютно нічого.

Ви ще багато чого забули, про що я тут не скажу з етичних міркувань. Але обов’язково скажу пізніше. Тож ми пропонуємо вам дістати ресурс, який Закарпаття так і не отримало, та поставити на стадіоні Авангард в Ужгороді, котрий два роки був прихистком для клубів Премʼєр-ліги, освітлення, якого нам так не вистачає.

Ми нагадаємо вам, де ви були, з ким і що робили тоді, коли під Києвом йшли бої, а закарпатські хлопці колонами їхали захищати столицю, з якої ви на ренджроверах прямували подалі від загрози. Серед цих патріотів були й футболісти місцевих клубів та шкіл. Але ж вам до цього діла немає.

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І наостанок. Ми вийдемо з цієї ситуації так чи інакше, але за ці два місяці кожен закарпатець буде в деталях знати, хто намагався знищити наш футбол. Ми порахуємо все за останні п’ять років, що недоотримав від УЄФА закарпатський футбол через ваші рішення за зачиненими кабінетами. Український футбол почався на Закарпатті і буде тут завжди – з вами чи без вас.

З повагою до Закарпаття, нашого футболу та без поваги до вас, заступник голови Закарпатської асоціації футболу та Голова асоціації жіночого футболу Закарпаття Ігор Шинкарюк", – написав футбольний чиновник у своєму Facebook.