Партизан на официальном сайте сообщил об отставке Игоря Дуляя.

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Причиной стали неудачные результаты команды – Партизан проиграл 4 поединка подряд, а последний раз чисто побеждал аж 7 апреля (победа над Новы Пазаром). 10-го Партизан одолел Вождовац в Кубке Сербии, но сделал это лишь в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что Дуляй возглавлял Партизан с марта 2023 года, также работал наставником Телеоптика и ассистентом главного тренера Партизана и Шахтера. С Партизаном Игорь не выигрывал трофеи.

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