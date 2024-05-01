"Хороший результат. Но в игровом плане мы могли бы выступить лучше. Нашим лучшим отрезком игры было начало второго тайма, но именно тогда Бавария забила нам два мяча. Бавария очень опасна. Она показала лучшую версию себя, а мы нет.

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В первом тайме мы оборонялись с небольшой интенсивностью. Мы позволили сопернику слишком многое. Мы начали оказывать Баварии сопротивление лишь тогда, когда она повела в счёте. Создалось впечатление, что до этого момента нам было комфортно. На самом же деле нам не хватало интенсивности, мы проиграли много дуэлей.

Игру мы завершили хорошо. Ничья справедлива", – цитирует AS Анчелотти.

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