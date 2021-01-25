"Доволен ли Луческу уровнем сегодняшнего соперника и качеством спарринга? Да, конечно. Это национальная сборная Иордании, хороший соперник для нас на финальном этапе сбора в Эмиратах. Мы провели много тренировок, было очень серьезная нагрузка – и этим спаррингом мы завершили сегодня первый сбор. Поэтому итогами первого этапа подготовки мы довольны. В Турции нас ожидает финализация, запланировано еще больше контрольных игр с командами высокого уровня.

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Шапаренко? После травмы ему еще нужно немного набрать физически, добавить в силе. Для этого будет время на втором сборе в Турции, он сможет получить больше игровой практики. Николай – один из ключевых игроков для нас, поэтому мы очень рады, что он вернулся. Главное, что Шапаренко уже восстановился после травмы.

Миколенко в опорной зоне? Товарищеские игры и существуют для того, чтобы попробовать разные составы, комбинации, игроков на разных позициях. Миколенко – универсальный футболист, который может сыграть на любой позиции.

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Ванат? Для нас большой плюс, что такой молодой игрок сразу вошел в игру, которую мы требуем. Ванат очень талантливый – это видно и по реакции, и по технике, и по движению на поле. Конечно, ему еще нужно набраться опыта, но я уверен, что Ванат вырастет в серьезного игрока.

В ОАЭ были хорошие условия, благоприятная погода, качественные поля. Мы выполнили все цели, которые стояли перед нами и перед футболистами. Команда поработала очень плодотворно. Как я уже сказал, в Турции будет финализация подготовки – игроки будут больше работать с мячом, в тактическом плане. Первым сбором мы довольны", – поделился Вукоевич в комментарии официальному сайту Динамо.

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