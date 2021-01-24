Проблемная игра киевлян в видеообзоре матча Динамо – сборная Иордании
19:19 - Читати українською
Динамо расписало ничью со сборной Иордании в контрольном матче. Смотрите видеообзор матча Динамо – сборная Иордании на "Футбол 24".
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завершено
Первый тайм прошел под контролем Иордании. Начало встречи мог завершиться голом в ворота Бущана, однако голкипер, а затем и Миколенко нивелировали провалы Забарного и Сироты. У Динамо же не было моментов, первый тайм завершился без голов.
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После нескольких замен Дуэлунд мог вывести киевлян вперед, однако попал в перекладину. Команды еще обменялись полумоментами, однако поединок так и завершился безголевой ничьей.
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