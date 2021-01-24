Первый тайм прошел под контролем Иордании. Начало встречи мог завершиться голом в ворота Бущана, однако голкипер, а затем и Миколенко нивелировали провалы Забарного и Сироты. У Динамо же не было моментов, первый тайм завершился без голов.

Динамо не обыграло сборную Иордании – печальное завершение первого сбора с очевидными проблемами

После нескольких замен Дуэлунд мог вывести киевлян вперед, однако попал в перекладину. Команды еще обменялись полумоментами, однако поединок так и завершился безголевой ничьей.