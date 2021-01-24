"Первые минуты на поле дали трудно. Я только два дня занимаюсь в общей группе, а входить в игровой тонус всегда тяжело. Но нужно работать. На втором сборе будет больше матчей – буду втягиваться уже через них.

Проблемная игра киевлян в видеообзоре матча Динамо – сборная Иордании

Повреждение у меня было еще после игры с Колосом. Три дня тренировался после начала сборов в Киеве, надеялся, что боль пройдет, но этого не произошло. После приезда в ОАЭ начал работать индивидуально.

С Мистером мы работаем уже полгода. Знаем все его требования и стараемся их выполнять. Я стараюсь выполнять роль, которую тренерский штаб мне возлагает, и всегда работаю на команду. Конечно, это большая ответственность.

Закономерная ли ничья в матче? Была обоюдная игра, много обрезок. Для нас это уже конец сбора, у всех ребят тяжелые ноги. Поэтому заключительный матч был сложным в этом плане. Сборная Иордании – хорошая команда. Все игроки очень быстрые.

Работа под руководством Луческу? Работается просто супер, все очень нравится. Хочется только поблагодарить Мистера за то, что он видит во мне игрока, который нужен команде. Мне остается работать и стараться оправдать это доверие", – поделился Шапаренко в комментарии официальному сайту Динамо.

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