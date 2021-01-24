Киевское Динамо сыграло вничью с Иорданией (0:0) в третьем контрольном матче на сборах в ОАЭ. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24"

Контрольный матч

Динамо – Иордания – 0:0

Динамо (1 тайм): Бущан, Кендзера, Сирота, Миколенко, Забарный, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Супряга, Жерсон

Динамо (2 тайм): Бойко, Кендзера (Сидклей, 64), Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Ванат, 64), Шапаренко, Буяльский (Леднев, 75), Караваев, Дуелунд, Беседин

Удаление: Аль-Араб (90+1)

Матч Динамо – Иордания стартовал в 15:30 по киевскому времени. Это был третий контрольный поединок для "бело-синих" на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом спарринге подопечные Мирчи Луческу уступили варшавской Легии (0:2), а через несколько дней разобрались с солигорским Шахтером – 2:0 благодаря голам Клейтона и Виктора Цыганкова.

На этот раз Динамо противостояло несколько экзотическому сопернику – сборная Иордании занимает 95 место в рейтинге ФИФА и замыкает топ-15 сильнейших в Азии. Команду возглавляет 57-летний бельгиец Витал Боркелманс. Ранее он работал на родине в малоизвестных местных клубах, а с 2012 по 2016-й входил в тренерский штаб Марка Вильмотса в национальной команде Бельгии. Боркелманс возглавил сборную Иордании в 2018 году.

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Иордания прощала до перерыва

Команды начали довольно резво, но стартовая четверть запомнилась прежде всего борьбой в центре поля. Подопечные Луческу красиво разыграли угловой, Сидорчук бросил в прорыв Миколенко, а тот неудачно прострелил на дальнюю штангу. Немало брака в действиях обеих команд – Луческу это не нравится.

Румын активно подсказывает на бровке, а Забарный с Сиротой отвечают провалом в центре защиты. Молодые центрбеки Динамо позволили сопернику прорваться на свидание с Бущаном. Миколенко хорошо подстраховал, выбив мяч практически с линии пустых ворот.

В середине первого тайма Бущана проверили мощным ударом метров с 20-ти – наш кипер намертво зафиксировал сферу. Иордания легко проходила центр поля и значительно интереснее комбинировала впереди. Лишь слабое индивидуальное мастерство помешало номинальным гостям реализовать быстрый контрвыпад 3 в 3. Слева открылся совершенно неприкрытый Эрса Ахмед, но партнер решил взять на себя. Условный Брюгге мог бы забить как минимум дважды за стартовые 30 минут.

Динамо серьезно тормозило в финальной трети, заблокированный выстрел Кендзеры после смещения в центр – чуть не единственный серьезный момент. Зато сзади – недопустимы степи свободных зон, которыми не пользовались парни Боркелманса.

Лидеры УПЛ проснулись ближе к концу первой половины. Де Пена заметил забегание неприкрытого Буяльского, тот хорошо сыграл на паузе и эффектно подал на линю вратарской, а там – никого. Перед свистком на перерыв очередной провал в обороне киевлян едва не завершился голом. К счастью, Бущан хорошо прочитал ситуацию и вовремя выбежал из ворот, опередив соперника.

Замены Луческу оживили игру, не более

Миккель Дуелунд, который появился на поле сразу после перерыва, стал автором первого голевого момента у чужих ворот. Датский хавбек красиво замыкал головой подачу Кендзеры, но попал в перекладину. Еще через несколько минут Миколенко в борьбе с защитниками умудрился попасть в створ – слабо, без проблем для вратаря. Замены Луческу оживили игру "бело-синих".

Динамо снова разыграло угловой вместо прямой подачи в штрафную, и еще раз прошла заготовка Луческу. Караваев без опеки целил в ближний, но промахнулся. Тот же Караваев замыкал передачу Кендзеры с нескольких метров – кипер реагирует. Отметим, что после серии замен киевляне качественно применяли высокий прессинг, заставляя соперника ошибаться.

Дуелунд потерял сферу вблизи собственной штрафной, а растерянная оборона позволила иорданцам быстро вывести своего игрока на ударную позицию – Бойко спас. Потом позицию теряет Сидклей, и только неточный пас Олана спасает бразильца от серьезных неприятностей. На 90+1 за разговоры с арбитром был удален Аль-Араб. Активной игры Динамо хватило на 15-20 минут второго тайма. Команда – далека от оптимальной формы.

Активной игры Динамо хватило на 15-20 минут второго тайма. Команда – далека от оптимальной формы. Много простых ошибок в обороне, слабая игра форвада (как Супряга, так и Беседин), неготовность качественно прессинговать хотя бы 30 минут. К противостоянию с Брюгге в Лиге Европы остается меньше месяца – киевлянам нужно сильно прибавлять.

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