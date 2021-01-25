"Чи задоволений Луческу рівнем сьогоднішнього суперника і якістю спарингу? Так, звісно. Це національна збірна Йорданії, хороший суперник для нас на фінальному етапі збору в Еміратах. Ми провели багато тренувань, було дуже серйозне навантаження – і цим спарингом ми завершили сьогодні перший збір. Тож підсумками першого етапу підготовки ми задоволені. У Туреччині нас очікує фіналізація, заплановано ще більше контрольних ігор із командами високого рівня.

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Шапаренко? Після травми йому ще потрібно трохи набрати фізично, додати в силі. Для цього буде час на другому зборі в Туреччині, він зможе отримати більше ігрової практики. Микола – один із ключових гравців для нас, тому ми дуже раді, що він повернувся. Головне, що Шапаренко вже відновився після травми.

Миколенко в опорній зоні? Товариські ігри й існують для того, щоб спробувати різні склади, комбінації, гравців на різних позиціях. Миколенко – універсальний футболіст, який може зіграти на будь-якій позиції.

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Ванат? Для нас великий плюс, що такий молодий гравець відразу увійшов у гру, яку ми вимагаємо. Ванат дуже талановитий – це видно і по реакції, і по техніці, і по руху на полі. Звичайно, йому ще потрібно набратися досвіду, але я впевнений, що Ванат виросте в серйозного гравця.

В ОАЕ були хороші умови, сприятлива погода, якісні поля. Ми виконали всі цілі, які стояли перед нами та перед футболістами. Команда попрацювала дуже плідно. Як я вже сказав, у Туреччині буде фіналізація підготовки – гравці більше працюватимуть із м'ячем, у тактичному плані. Першим збором ми задоволені", – поділився Вукоєвіч у коментарі офіційному сайту Динамо.

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