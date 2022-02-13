Универсал "горожан" Александр Зинченко провел весь поединок против Норвича (4:0) в английской Премьер-лиге. Подборка реакций из Англии на его игру – уже на Футбол 24.

Зинченко впервые в году вышел на поле со старта. До этого он только на 22 минуты появлялся против Фулхэма в победном поединке Кубка Англии. Предыдущий выход Александра из первых мгновений датирован еще прошлым годом, когда он играл против Лестера. Теперь, когда украинец оправился от травмы и коронавируса, Гвардиола доверил ему место в старте и тот провел на поле весь матч.

Зинченко присоединился к разгрому Норвича – Манчестер Сити стал ближе к "золоту" АПЛ

Встреча против "канарок", которые плетутся в зоне вылета, не стала проблемой для "горожан". Они наиграли более чем на 4 гола (xG 4.4 против 0.4 у Норвича) и именно столько же забили. Главным героем стал Рахим Стерлинг, оформивший "идеальный" хет-трик (отличился правой и левой ногами, а также головой). Зинченко не отдал результативный пас или поразил ворота соперника. Лишь во втором голе он принимал непосредственное участие в атаке.

В соперниках был коллектив из дна АПЛ, у которого было мало моментов, поэтому серьезных проблем у Александра не было. Тем не менее, это отличный вариант, чтобы набрать игровой ритм после длительной паузы. Оценки известных статистических порталов намекают, что Зина мог и лучше. SofaScore поставил ему 7,5 – средний балл в команде и третий в обороне (Натан Аке и Рубен Диаш набрали по 7,6, а Кайл Уокер – 7,2). WhoScored и FotMob наградили Зинченко наименьшими баллами среди стартовой одиннадцати – 7,2 и 7,6 соответственно.

Причина невысоких оценок – в нерезультативном выступлении (партнеры по обороне Уокер и Диаш записали в свой актив по ассисту) и проигранных дуэлях (0 из 1 выиграны на земле и 2 из 5 – в воздухе). Говорить можно о превосходной точности передач (аж 91%). В то же время профильные футбольные издания оценивают выступление Александра средней оценкой и добрым словом.

90min поставил украинцу твердую семерку, как и еще 7 представителям "горожан". "Был один сомнительный момент с Ааронсом, но он также отдал несколько умных и острых пасов. Сильно вовлечен в игру, имеет больше касаний (114), чем кто-либо" , – отмечает издание. City Xtra тоже дает 7 баллов: "Удивительно остро играет, как для человека, который провел так мало матчей. Кажется, он прогрессирует гораздо больше, чем обычно". Sky Sports оценил украинца тоже в 7, BBC Sport – в 7,32 (ниже только у вышедших на последние минуты Макейти и Кайки).

А вот Manchester Evening News посвятил нашему земляку целую статью под названием "Алекс Зинченко демонстрирует качество Венсана Компани во время победы Сити на Норвиче" . Автор Саймон Байковски вспоминает, как Гвардиола говорил о том, что Компани может выйти в любое время и показать первоклассную игру, в отличие от того же де Брюйне. Венсан не играет за "горожан" с 2019-го, но Зина показал, что не хуже легенды.

"Вы точно не поймете из его выступления, что он пропустил немало. Одно дело работать позиционно и находить пространство, и совсем другое – быть таким собранным, когда получаешь мяч. Найдите кого-то, кто будет относиться к вам так, как Зинченко к футболу, всегда отдавая правильный пас с соответствующим темпом. У Стерлинга, вероятно, лучшее понимание с Алексом слева. Он показал, что может часто двигаться к воротам или смещаться в полузащиту. На этом этапе его карьеры уже ничему не стоит удивляться", – завершает оду автор.

Приятно удивить поклонников Манчестер Сити нашему земляку удалось. Снова ! Twitter кишит похвалой и непониманием того, почему Александр так мало играет. "Зинченко слишком недооценен. У него фантастическая техника владения мячом , – пишет пользователь Джереми Льюис, а другой добавляет: – Каждый кросс был просто идеальным" .

Зинченко настолько недооценен - ​​у него блестящая техника владения мячом https://t.co/kfYoBq81tH — Джереми Льюис (@jezzerooboy) 13 февраля 2022 г.

Приятные слова раздаются о характере одного из лидеров сборной Украины: "Очень люблю Зинни, никогда не разочаровывался, когда он играл. Он не стонет и не ноет, когда не играет, а всегда выполняет свою работу. Лучший парень, каждой команде нужен Зинченко".

Очень люблю Зинни, никогда не разочаровывался, когда он играл. Он не стонет и не ноет, когда не играет, но всегда готов выполнить работу. Лучший парень, каждой команде нужен Зинченко. — MancSoMCFC #nopasaran #resist (@ManCandLovingIt) 13 февраля 2022 г.

Один из пользователей заметил особенность последних кампаний Александра: "Его сезоны очень странные. Сначала он становится первым номером на позиции левого защитника, не отличается чем-то, появляются слухи о его возможном уходе и он возвращается в команду, где играет нереально до конца". А некоторые даже требовали для Зинченко новый контракт. Как и для Стерлинга.

Сезоны Зинченко такие странные. Входит в сезон первым выбором ЛБ, несколько месяцев толком ничего не делает, появляются слухи о его уходе, потом он случайным образом приходит в команду и играет нереально и получает длительный пробег в стороне, чтобы закончить сезон — ТиДжей (@_TJ932O) 13 февраля 2022 г.

В Англии вспоминают и о бряцании оружием, которым восточный сосед пытается нас запугать. "Умение Александра возвращаться в игру – исключительное. Он не начинал со старта в 2022-м, но мгновенно освоился и выглядел одним из самых крутых на поле. Тем более если учесть, в каком ментальном состоянии он находился, когда думал, что близким угрожает опасность из- за возможного российского вторжения" , – написал поклонник "синих" из Манчестера.

Тем более, если учесть, в каком состоянии он мог находиться мысленно, когда думал, что его близким грозит опасность из-за российского вторжения.



Зинченко является абсолютным активом клуба и на 100% по заслугам. Его отношение является прекрасным примером для любого другого игрока. https://t.co/vWFP11v1Lk — Джонни (@mancmaestro) 13 февраля 2022 г.

У Александра есть все шансы выйти на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Спортинга, который будет на выезде 15 февраля. Пеп привык выпускать украинца на важные матчи, если он, конечно же, доступен.