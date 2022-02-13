Норвич – Манчестер Сити – 0:4 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Норвич принимал Манчестер Сити в рамках 25-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
завершено
Рахим Стерлинг 31’
Фил Фоден 48’
Рахим Стерлинг 70’
Рахим Стерлинг 90’
31’ Рахим Стерлинг
48’ Фил Фоден
70’ Рахим Стерлинг
90’ Рахим Стерлинг
Манчестер Сити уничтожил аутсайдера английского первенства 4-мя голами без ответа. Хет-триком отличился Рахим Стерлинг.
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Следует отметить первый гол в матче, где Рахиму удался красивый дальний удар. Также хороший поединок провел Александр Зинченко, который провел на поле всю встречу и принял участие во втором голе.
Ман Сити продолжает лидировать в таблице, оторвавшись от Ливерпуля на 12 очков. Норвич остается в зоне вылета – 18-я строчка.
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