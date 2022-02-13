Норвич принимал Манчестер Сити в рамках 25-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Манчестер Сити уничтожил аутсайдера английского первенства 4-мя голами без ответа. Хет-триком отличился Рахим Стерлинг.

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Следует отметить первый гол в матче, где Рахиму удался красивый дальний удар. Также хороший поединок провел Александр Зинченко, который провел на поле всю встречу и принял участие во втором голе.

Ман Сити продолжает лидировать в таблице, оторвавшись от Ливерпуля на 12 очков. Норвич остается в зоне вылета – 18-я строчка.

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