Эвертон начал матч идеально и просто задавил соперника в фирменном стиле... Лидса

Виталий Миколенко снова не попал в состав после того, как получил неоднозначный тест на коронавирус и вынужденно нарушил планы своего нового тренера. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Лидс на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Этот поединок рассматривали как очень важное сражение борцов за выживание. Лидс обходил Эвертон, у которого игра в запасе, на 4 пункта. Команду Лэмпарда от зоны вылета отделяли всего 2 балла, ведь за предыдущие 15 туров "ириски" стали худшим клубом АПЛ (всего 6 набранных очков из 45 возможных). В первом круге отчетные соперники разошлись результативным миром (2:2), а в предыдущем сезоне обменялись выездными победами.

Эвертон – Лидс: онлайн-трансляция матча АПЛ

Не прошло и 70 секунд, как хозяева организовали убийственный момент. Защита Лидса традиционно провалилась, позволив Калверт-Льюину беспрепятственно отдать, а Гордону – пробить. Последний настолько расслабился, уж слишком медленно готовя удар в 10 метрах от ворот, что дал Эйлингу возможность догнать себя. Правый фулбек Кенни, вынужденно подменяющий левого защитника Миколенко, классно останавливает лидера Лидса Рафинью, хотя бразилец обожает такие дуэли 1 на 1. Игрок сборной Северной Ирландии Стюарт Даллас, добивший сборную Украины на Евро-2016 ассистом в очной встрече, травмировался уже на 9 минуте. Вышел 18-летний норвежец Хьельде.

Изменение схемы, роковая травма и логичный быстрый гол

Именно в зоне левого защитника гости пропустили еще одну суператаку. Гордон выдал роскошный тонкий пас в стиле лучших лет Хави, Ришарлисон продлил во вратарскую, где Калверт-Льюин на пару с соперником скинул своему капитану. Коулмэн, начинавший акцию, заносил снаряд уже с линии. Родриго метров с 25 потревожил перекладину. Первый удар Лидса случился после 5 попыток Эвертона всего лишь на 18 минуте, но вполне мог стать результативным. Смена схемы с 3 защитниками и вингерами на классику 4-4-2 пошла на пользу "ирискам". Ураганный темп, вдохновенная командная работа во всех фазах игры, доминирование над довольно требовательным соперником.

Органически вписался и арендованный из МЮ ван де Беек, дебютирующий в стартовом составе и совсем не портящий каши. Майкл Кин удвоил преимущество на 23-й минуте. Классная подача Гордона с углового, сказались фирменные проблемы "павлинов" на стандартах. Убийственный момент упустил Ришарлисон, к которому в центре штрафной отскочил мяч после перехвата и прострела Гордона. Хьельде в самоотверженном полете заблокировал выстрел бразильца.

Где-то Манчестер Юнайтед на высоте

Ван де Беек уже не в первый раз классно начинает атаки с глубины. Калверт-Льюин пробивал в ближний угол, 5 сейв Мелье. Большинство подборов также за Эвертоном. Если не знать его место в таблице, может показаться, будто на поле машина для убийств соперников. Кенни оказался один в штрафной, но подал очень неудачно. Здесь сказалось, что это все-таки правый фулбек, а не левый, хотя один момент внезапный конкурент Миколенко ранее таки создал. В компенсированное время Родриго во второй раз мощным ударом встряхнул каркас ворот.

Лидс сдался еще до начала 2 тайма

Бьелса неожиданно для всех снял своего лидера Рафинью уже в перерыве. Двойная порция замен от испанского наставника, быстро исчерпавшего свой лимит. Кенни таки позволил Джеймсу пробить с острого угла. Это было очень опасно. На грани катастрофы Лидс. Робертс, заменивший Рафинью, хромает, а замен больше нет. Валлиец восстановился. Однако нельзя сказать, что команда Бьелсы выглядит лучше во 2 тайме.

10:0 по попаданиям, какие вопросы?

Эвертон спокойно вел игру, отталкиваясь от счета. На 78-й минуте не помог даже Мелье, который 6 раз спасал гостей. Ришарлисон блестяще приложился с линии штрафной. Впечатляющее избиение в битве за выживание. Втрое больше ударов (21:7), полный разгром по попаданиям в створ (10:0) и даже ожидаемым голам – 2,35:0,25. На 90+1 Деле Алли вырезал прекрасный кросс на Рондона, но Мелье отменил шедевр.

Обескураженный и разъяренный Рафинья на трибунах (похоже, что у звезды сборной Бразилии очередная микротравма, ведь перед матчем на разминке он консультировался с медицинским штабом) идеально иллюстрирует состояние Лидса сегодня на Гудисоне. На последних секундах рыдает от боли и Хьельде. Полный крах с левыми защитниками "павлинов". Эвертон набирает 22 очка и теперь уже опережает Лидс по потерянным. Команда Бьелсы после сенсационной победы над Вест Хэмом взяла всего 1 балл за 3 тура, поэтому с опаской ожидает нового витка борьбы за выживание.