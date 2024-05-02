Главный тренер Челси Маурисио Почеттино не собирается брать на себя ответственность за ужасный трансфер Ромео Лавии.

Летом "синие" не пожалели 60 млн евро, чтобы вырвать хавбека Саутгемптона из-под носа Ливерпуля. Дебютный сезон 20-летнего Лавии на Стэмфорд Бридж оказался ужасом – серия травм и всего 32 минуты на поле в одном матче.

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"Говорят, что Ромео не играет из-за Почеттино. Но фактически я даже никогда не тренировал Лавию. Он прибыл к нам травмированным. Затем он получил повторную травму и до сих пор не может играть.

Мы приехали из другого клуба, не прилетели с Марса, чтобы управлять этими футболистами. Это неуважение со стороны людей, которым скучно дома, поэтому они пишут всякое в социальных сетях", – приводит гневные слова Почеттино Daily Mail.

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