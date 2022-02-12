Действующий чемпион Англии прогнозировано не оставил шансов аутсайдеру турнира Норвичу. Подопечные Хосепа Гвардиолы отгрузили "канарейкам" 4 безответных мяча.

Гвардиола: Обязательно поговорим с Зинченко об Украине

Героем встречи стал Рахим Стерлинг, отличившийся хет-триком. Также стоит отметить и Александра Зинченко, который впервые в новом году попал в стартовый состав "горожан". Украинец провел на поле весь матч и выглядел достаточно достойно. Александр начал атаку во время второго забитого мяча.

Манчестер Сити уверенно идет к защите титула АПЛ, за 13 туров до завершения чемпионата "горожане" лидируют в таблице, опережая ближайшего преследователя, Ливерпуль, на 12 очков. Норвич остается в зоне вылета – 18-я строчка.

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