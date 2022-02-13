Універсал "містян" Олександр Зінченко провів увесь поєдинок проти Норвіча (4:0) в англійській Прем'єр-лізі. Підбірка реакцій з Англії на його гру – вже на Футбол 24.

Зінченко вперше у році вийшов на поле зі старту. До цього він лише на 22 хвилин з'являвся проти Фулхема у переможному поєдинку Кубка Англії. Попередній вихід Олександра з перших миттєвостей датований ще минулим роком, коли він грав проти Лестера. Тепер, коли українець оговтався від травми і коронавірусу, Гвардіола довірив йому місце у старті і той провів на полі увесь матч.

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Зустріч проти "канарок", які плентаються у зоні вильоту, не стала проблемою для "містян". Вони награли на понад 4 голи (xG 4.4 проти 0.4 у Норвіча) і саме стільки ж забили. Головним героєм став Рахім Стерлінг, який оформив "ідеальний" хет-трик (відзначився правою та лівою ногами, а також головою). Зінченко не віддав результативний пас чи вразив ворота суперника. Лише в другому голі він брав безпосередню участь в атаці, віддавши на Стерлінга, який прокинув далі Гюндогану, а німець асистував Фодену.

У суперниках був колектив з дна АПЛ, який мав обмаль моментів, тому серйозних проблем в Олександра не було. Все ж, це чудовий варіант, щоб набрати ігровий ритм після тривалої паузи. Оцінки від відомих статистичних порталів натякають, що Зіна міг і краще. SofaScore поставив йому 7,5 – середній бал в команді та третій в обороні (Натан Аке та Рубен Діаш набрали по 7,6, а Кайл Вокер – 7,2). WhoScored та FotMob нагородили Зінченка найменшими балами серед стартової одинадцятки – 7,2 і 7,6 відповідно.

Причина невисоких оцінок – у нерезультативному виступі (партнери по обороні Вокер і Діаш записали до свого активу по асисту) й програних дуелях (0 з 1 виграно на землі й 2 з 5 – у повітрі). Говорити можна про чудову точність пасів (аж 91%). Водночас профільні футбольні видання оцінюють виступ Олександра середньою оцінкою і добрим словом.

90min ставить українцеві тверду сімку, як і ще 7 представникам "містян". "Був один сумнівний момент з Ааронсом, але він також віддав кілька розумних та гострих пасів. Сильно залучений у гру, має найбільше дотиків (114), ніж будь-хто", – наголошує видання. City Xtra теж дає 7 балів: "На диво гостро грає, як для людини, що провела так мало матчів. Здається, він прогресує набагато більше, ніж зазвичай". Sky Sports оцінив українця теж у 7, BBC Sport – у 7,32 (нижче лише у Макейті та Кайкі, які вийшли на останні хвилини).

А от Manchester Evening News присвятив нашому земляку цілу статтю під назвою "Алекс Зінченко демонструє якість Венсана Компані під час звитяги Сіті на Норвічем". Автор Саймон Байковскі згадує, як Гвардіола говорив про те, що Компані може вийти будь-коли і показати першокласну гру, на відміну від того ж таки де Брюйне. Венсан не грає за "містян" з 2019-го, але Зіна показав, що є не гіршим за легенду.

"Ви точно не зрозумієте з його виступу, що він пропустив чимало. Одна річ працювати позиційно і знаходити простір, та зовсім інша – бути таким зібраним, коли отримуєш м'яч. Знайдіть когось, хто буде ставитись до вас так, як Зінченко до футболу, завжди віддаючи правильний пас із відповідним темпом. У Стерлінга, ймовірно, найкраще розуміння з Алексом ліворуч. Він показав, що може часто рухатись до воріт або ж зміщуватись у півзахист. На цьому етапі його кар'єри вже нічому не варто дивуватись", – завершує оду автор.

Приємно здивувати прихильників Манчестер Сіті нашому земляку вдалось. Вже вкотре! Twitter кишить похвалою і нерозумінням того, чому Олександр так мало грає. "Зінченко надто недооцінений. У нього фантастична техніка володіння м'ячем, – пише користувач Джеремі Льюїс, а інший додає: – Кожен крос був просто ідеальним".

Zinchenko is so underrated - he has a brilliant technique on the ball https://t.co/kfYoBq81tH — Jeremy Lewis (@jezzerooboy) February 13, 2022

Приємні слова лунають про характер одного з лідерів збірної України: "Дуже люблю Зінні, ніколи не розчаровувався, коли він грав. Він не стогне і не ниє, коли не грає, а завжди виконує свою роботу. Найкращий хлопець, кожній команді потрібен Зінченко".

Love Zinny to bits, never disappointed when he plays. He doesn't moan or whinge when he's not playing but always ready to do a job. Top lad, every team needs a Zinchenko. — MancSoMCFC #nopasaran #resist (@ManCandLovingIt) February 13, 2022

Один із користувачів зауважив особливість останніх кампаній Олександра: "Його сезони дуже дивні. Спершу він стає першим номером на позиції лівого оборонця, не відзначається чимось, з'являються чутки про його можливий відхід і він повертається в команду, де грає нереально до кінця". А дехто навіть вимагав для Зінченка новий контракт. Як і для Стерлінга.

Zinchenko’s seasons are so weird. Goes into the season first choice LB, doesn’t really do anything for a few months, rumours appear of him leaving, then he comes into the team randomly and plays unreal and gets a long run in the side to end the season — TJ (@_TJ932O) February 13, 2022

В Англії згадують і про брязкання зброєю, яким східний сусід намагається нас залякати. "Вміння Олександра повертатись у гру – виняткове. Він не починав зі старту в 2022-му, але миттєво освоївся і виглядав одним із найкрутіших на полі. Тим більше, якщо врахувати, у якому ментальному стані він перебував, коли думав, що близьким загрожує небезпека через можливе російське вторгнення", – написав прихильник "синіх" із Манчестера.

Even more so when you consider where he could be at mentally with the thought of his loved ones at risk from a Russian invasion.



Zinchenko is an absolute asset to the club and 100% there on merit. His attitude is the perfect example to any other player. https://t.co/vWFP11v1Lk — Jonny (@mancmaestro) February 13, 2022

Гвардіола нічого не говорив про Зінченка на післяматчевій пресконференції. Втім, Олександр має усі шанси вийти на перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Спортінга, який буде на виїзді 15 лютого. Пеп звик випускати українця на важливі матчі, якщо він, звісно ж, доступний.

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