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"Вражда с президентом окончена": почему Ярмоленко почти не играет за Вест Хэм

19:50 1086 Читати українською
"Вражда с президентом окончена": почему Ярмоленко почти не играет за Вест Хэм
Андрей Ярмоленко в матче Арсенал – Вест Хэм
Тарас Котив Тарас Котив

Андрей Ярмоленко третий матч подряд не попадает в основу своего нового клуба. Вест Хэм продолжает проигрывать, но конца края скитаниям украинца пока не видно.

Позитив, который не виден сквозь проблемы самого игрока

На выходных Ярмоленко сыграл против Арсенала в лондонском дерби. Дважды ему не хватило резкости, чтобы замкнуть острые прострелы партнеров, но и они могли бы быть помягче и прицельнее. Экс-капитан киевского Динамо поразил уникальной среди его партнеров точностью пасов (100%, никто другой и до 90% не "добил"), но эта статистика довольно обманчива. Андрей только 5 раз отдавал передачи, а его единственная острая задумка завершилась офсайдом партнера. Два его навеса закончились проигранной борьбой одноклубниками из Вест Хэма. После единственной попытки дриблинга заработал на себе фол.

С ударами снова очень и очень плохо – нули. Арсенал, конечно, серьезный соперник, но за примерно 20 минут на поле можно было постараться лучше себя зарекомендовать. Хотя на фоне другого экс-динамовца Лукаса Переса и мексиканского форварда Чичарито, которые выходили на усиление еще раньше, наш футболист сыграл относительно неплохо.

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Вопреки ожиданиям фанатов "молотов" украинец не выдает своей лучшей игры и не пробивается в основу команды. В игре с другим лондонским клубом он в сердцах боднул штангу, не дотянувшись до не слишком удачного кросса с левого фланга. Это очень напомнило период кризиса в Боруссии Дортмунд, когда в нескольких матчах лидер сборной Украины промахивался из удобных позиций и слишком подвергался эмоциям – по крайней мере в Германии такое поведение не очень хорошо воспринимали. Во второй половине немецкого сезона Ярмоленко проигрывал конкуренцию всем, в том числе, даже совсем юному Санчо. Ладно, так ситуацию видел временный тренер Боруссии, который мог и ошибаться.

Андрій Ярмоленко, Вест Хем, Арсенал

Но на выходе имеем, что за 2018-й год украинский вингер фактически не провел ни одного матча в топ-лигах со знаком "плюс". Да, ему серьезно помешала травма, однако на восстановление ушло всего 3 месяца, а остальное время? Берем в счет только официальные встречи: 1 голевой пас и ни одного забитого мяча. Провальный январь, проигрыш конкуренции в мае, новая травма и откровенно посредственный (как для игрока такого масштаба, которого не могут устраивать только выходы на замену) август после того, как пропустил значительную часть предсезонной подготовки Вест Хэма. Коротких вспышек в товарищеских матчах за клуб и сборную – слишком мало, чтобы убедить Мануэля Пеллегрини, когда его команда набирает 0 очков на старте АПЛ, а вперед календарь не легче.

Конкуренты не отдают своего места

Вест Хэм не продал никого из игроков группы атаки (говорим о потенциальных вингерах), зато хорошо пошопился. Фелипе Андерсон, Лукас Перес и сам Ярмоленко присоединились к Роберту Снодграссу и Майклу Антонио. А есть ведь еще травмированный Мануэль Лансини, который может сыграть на обоих флангах атаки. С центрфорвардами также номинально проблем нет. Арнаутович, Чичарито, тот же Перес могут закрыть эту позицию, не забывайте и о Энди Кэрролле, который также восстанавливается. Вот и получается, что даже не смотря на солидную сумму трансфера, никто Ярмоленко гарантий не даст. Это Премьер-лига Англии с ее миллиардными оборотами, поэтому здесь не слишком трясутся над суммами в 20-30 миллионов. Не получилось у этого игрока, ничего – за год купим нового.

Возьмем в качестве примера последний матч Вест Хэма. Снодграсс, Антонио и Андерсон по 2 раза пробивали в ворота Арсенала. Фелипе вообще стал лидером команды по следующим показателям: количество пасов (47) и ключевых передач (3), а также контактов с мячом (72). Адаптация новичка? Для действительно топовых игроков это далеко не настолько важное слово, как мы привыкли думать. Старожилы Снодграсс и Антонио отдали еще по 2 ключевых паса, а последний стал лидером по количеству выигранных единоборство в воздухе. Даже фанаты "молотов", которые безжалостно уничтожали шотландца и англичанина за предыдущие матчи, изменили свое мнение относительно их игры.

Великое возвращение

Он провел вторую половину прошлого сезона в аренде за Астон Виллу. Причина – беспощадная критика от президента Дэвида Салливана за плохую форму. Совладелец лондонского клуба даже признался, что двое его сыновей просили не подписывать Роберта Снодграсса, как и Жозе Фонте, которого больше нет в клубе. Шотландский вингер сухо ответил в соцсетях: "Спасибо, господин президент". Снодди хорошо себя проявил в Бирмингеме, а Пеллегрини решил дать ему шанс в летних спаррингах. 30-летний полузащитник не разочаровал чилийского тренера в тот момент, когда Ярмоленко как раз травмировался. Вражде между игроком и боссом клуба также положен конец, информирует портал Claretandhugh.

"Мы заключили мир. Роберт сбросил 6 кг с тех пор, как в последний раз был здесь. Сейчас это совсем другой игрок. Я попросил у него прощения за то, что сказал публично. Это было не очень уместно. Я просто хотел мотивировать его, чтобы он убедил меня в обратном. Снодграсс признался, что и сам понимал: он подвел и не был справедливым по отношению к клубу. Ему не хватало кондиций, а также мешали мысли о семье, которая не переехала к нему в Лондон. Сейчас это совсем другой игрок под руководством нового тренера" .

Самый дорогой трансфер затмевает Ярмоленко

Вест Хэм ни за одного футболиста не платил столько – 38 млн евро. Фелипе Андерсон пришел даже позже Ярмоленко, но втянулся быстрее. Пеллегрини не представляет себе основу без бразильца. Когда свеженький Андрей пытается хотя бы не очень отстать от 25-летнего экс-лациали в его неистовом рывке от собственной штрафной в конце матча, контраст огромный. Фелипе отдал свой первый голевой пас против Арсенала, сыграв на позиции десятки. Он полностью вел игру своей команды так, будто находится в ней уже не один год. Андерсон неожиданно стал лидером также в черновой работе: по намотанным километрам (11,67 км) и перехватам с отборами (8). А его 17 рывков и 3 созданных голевых момента дают фанатам Вест Хэма надежду на будущее даже в момент полного провала с результатом.

Перспектива

В последнем матче травму голеностопа получил Майкл Антонио, который отыграл слева. Из-за повреждения был заменен Арнаутович. У Ярмоленко может появиться шанс если не на основу, то хотя бы на место первого резервиста и выход на 30-35 минут. Немного тревожно за сборную Украины, которая в начале сентября стартует в Лиге наций против Чехии и Словакии, а ее лидер не ощущает полного игрового ритма больших матчей, как и другой звездный вингер Евгений Коноплянка. Но вполне возможно, что Пеллегрини поставит на украинца с первых минут уже в завтрашнем матче Кубка английской лиги. Матч Уимблдон – Вест Хэм стартует 28 августа в 21:45 по киевскому времени. Свой шанс надо реализовывать на полную. После Арсенала Пеллегрини еще раз подтвердил свою веру в то, что Ярмоленко станет для "молотов" очень хорошим игроком в будущем. Пусть так и будет, мы только за.

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Арсенал - Вест Хэм: Суббота 25 августа 2018

Арсенал
Матч окончен
3 : 1
Вест Хэм
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