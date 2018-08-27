Наші за кордоном: дебют Реброва, сюрприз Безуса, геройство Кичака і квартет дублів

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

"Футбол 24" розширює горизонти і поповнює свою рубрику новими об’єктами для спостереження. У черговому випуску ми заглянемо майже у три десятки чемпіонатів, де виступають українські футболісти. Тому відтепер щотижня ви дізнаватиметеся не лише про голи і якісні дії Ярмоленка, Маліновського чи Петряка, а й тренерські успіхи Віктора Скрипника в Латвії, львівський Акжайик Худоб’яка і Боровика, бомбардирські звитяги Романа Дебелка в Естонії та багато іншого. Буде цікаво!

Минулий тиждень видався багатим на дублі. Девіч, Степанюк, Есеола та Ярошенко забили по два голи, Андрій Ткачук не реалізував пенальті, зате Артем Кичак парирував одинадцятиметровий. Також варто зауважити, що відразу кілька українців ведуть боротьбу за звання кращого бомбардира своїх чемпіонатів. Марусич, Дебелко та Есеола тішать результативністю і знаходяться за крок від першої сходинки голеадорських рейтингів. Отже, про все за порядком.

Англія

Андрій Ярмоленко вже традиційно розпочав поєдинок свого Вест Хема проти Арсенала на лаві запасних. Українець вийшов на заміну при рахунку 1:2 на 75-ій хвилині. Шансів врятувати гру в Андрія практично не було. Натомість в компенсований час "каноніри" забили втретє.

Минулого тижня ми отримали багато новин про Олександра Зінченка. Проте жодна з них не стосується безпосередньої роботи українця на футбольному полі в АПЛ. Він знову не потрапив у заявку на гру Манчестер Сіті, зате провів батл з Фабіаном Делфом, не перейшов у Бетіс та отримав компліменти від Пепа Гвардіоли.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 3 матчі, 1 ж.к., 61 хвилина

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)

Іспанія

Андрій Лунін не потрапив у заявку Реала і поки, скоріше, займається пошуками варіантів для продовження кар’єри, ніж боротьбою за місце під сонцем у Мадриді.

Усі три команди наших представників Сегунди зіграли внічию 1:1. Однак, якщо Іван Зотько не потрапив у заявку Ельче, Роман Зозуля відіграв 85 хвилин у матчі Лас Пальмас – Альбасете (і якби не автогол захисника Давіда Гарсії, міг переправляти самотужки м’яч у сітку), то Василь Кравець, натхненний викликом до національної збірної України, взагалі відзначився гольовою передачею у грі Гранада – Луго.

Пас Кравця на 01:00

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Андрій Лунін (Реал)

Василь Кравець (Луго) – 2 матчі, 1 ж.к., 180 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 2 матчі, 1 ж.к., 175 хвилин

Іван Зотько (Ельче)

Німеччина

Завдяки наставнику Шальке Доменіко Тедеско ми завчасно знали, що Євген Коноплянка не допоможе своїй команді у першому турі Бундесліги через пошкодження. Без українця гельзенкірхенці програли Вольфсбургу (1:2).

Жахливо сезон розпочав Дуйсбург. Третя поспіль поразка в Другій Бундеслізі і це останнє місце в турнірній таблиці. З кожним туром справи все гірші: 0:1, 0:2, 0:3. І це великий "мінус" для нашого Бориса Тащи, який в усіх трьох поєдинках з’являвся на полі з перших хвилин. В останньому турі уродженець Одеси отримав 75 хвилин ігрового часу.

В онлайні на офіційному сайті "зебр" прізвище Бориса було згадано лише раз – на 6-ій хвилині українець проривався до воріт Дармштадта і порушив правила.

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Євген Коноплянка (Шальке)

Борис Тащи (Дуйсбург) – 3 матчі, 1 ж.к., 213 хвилин

Франція

Не найкращим чином йдуть справи у Сошо Пилипа Будківського. Українець знову розпочав матч на лаві запасних. Його команда пропустила на 70-ій хвилині від Клермон Фут, а вже через дві хвилини вихованця Шахтаря кинули у бій, однак голів у цьому поєдинку більше не забивали.

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Пилип Будківський (Сошо) – 3 матчі, 125 хвилин

Бельгія

На тижні Руслан Маліновський віддав гольовий пас в матчі Ліги Європи проти Брондбю (5:2), а на вихідних допоміг вирвати перемогу над Ваасланд-Бевереном (3:2). Руслан вийшов на заміну на 76-ій хвилині при рахунку 1:2, а вже через дві хвилини виконав розкішний кутовий точно на голову Мбвана Саматта.

Пас Руслана на 00:45

Два повноцінних матчі на тижні провів Ігор Пластун: у Лізі Європи з Бордо (0:0) та у чемпіонаті Бельгії з Локереном (2:1). Роман Яремчук також відіграв 90 хвилин проти французів, а от на внутрішній арені був замінений на 68-ій хвилині при рахунку 0:1. Без нашого нападника Гент двічі забив і врятував гру.

У битві титанів Брюгге – Андерлехт перемогли господарі (2:1). Наш Євген Макаренко провів на полі 90 хвилин.

Справжній трилер відбувся у Льєжі, куди приїхав Сент-Трюйден Романа Безуса. Українець вийшов у старті і провів на полі 67 хвилин. За цей час вихованець кременчуцького футболу встиг відзначитися голом і жовтою карткою. Господарі відкрили рахунок вже на 7-ій хвилині. Через 10 хвилин Сент-Трюйден відповів зусиллями Безуса, який підкараулив Гільєрме Очоа, видатного мексиканського голкіпера, що традиційно влаштовує феєрію на чемпіонатах світу у складі своєї збірної.

Роман покинув поле в другому таймі, коли на табло горіли "одинички". Через кілька хвилин гості вийшли вперед, однак наприкінці зустрічі Стандард відповів двічі – 3:2 на користь команди з Льєжа. Валерія Лучкевича знову не було у заявці.

Перемогу святкував Антверпен Єгора Назарини, який з’явився на полі на 73-ій хвилині, коли його команда перемагала Серкль-Брюгге. Двобій завершився перемогою господарів 1:0.

Андрій Бацула знову просидів весь матч на лаві запасних, а його Кортрейк на виїзді переміг Шарлеруа (2:0).

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Ігор Пластун (Гент) – 5 матчів, 450 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 5 матчів, 2 ж.к., 450 хвилин

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 5 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 406 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 5 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 404 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 5 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 320 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 4 матчі, 180 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк)

Валерій Лучкевич (Стандард)

Туреччина

За відсутності дискваліфікованого Євгена Селезньова, на полі з’являлися лише два українці. І якщо вихід Сергія Рибалки у старті Сівасспора був очікуваним (88 хвилин і 0:3 від Касимпаші), то поява Артема Кравця стала першою для нього у новому сезоні. Щоправда, екс-динамівець зіграв лише 5 хвилин у поєдинку з Єні Малатьяспором (0:0).

Євген Опанасенко знову спостерігав за грою Коньяспора з лави запасних.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 3 матчі, 266 хвилин

Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 2 матчі, 1 гол, 1 ч.к., 135 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 1 матч, 5 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор)

Олександр Кучер (Кайсеріспор)

Греція

Разван Луческу дав відпочити кільком гравцям основи після виснажливої гри на тижні з Бенфікою у Лізі Європи (1:1), тому на прем’єрний матч чемпіонату Греції у стартовому складі вийшли два українці: Євген Хачеріді та Євген Шахов (зіграв у Португалії 9 хвилин). Екс-гравець Динамо вже на 24-ій хвилині отримав жовту картку. Обидва наших земляки відбігали весь матч і допомогли ПАОК здолати Астерас Тріполіс (1:0).

Команда із Салонік забила з пенальті – серб Александар Прійовіч, яким колись цікавилось Динамо, заробив одинадцятиметровий і сам же його реалізував. Проте варто наголосити – класний пас на хід нападнику віддавав Євген Шахов.

Дмитро Чигринський продовжує заліковувати травму, а Орест Кузик провів весь матч на лаві запасних. Саме тому зустріч українців у матчі АЕК – Яніна не відбулася (2:0).

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 1 матч, 90 хвилин

Ілля Марковський (ПАОК)

Дмитро Чигринський (АЕК)

Орест Кузик (Яніна)

Чехія

Тарас Качараба вийшов у старті свого Слована і допоміг на виїзді перемогти Пршибрам – 3:1. Команда українця виграла вперше за 4 останні матчі.

На тижні вихованець київського Динамо Вадим Червак уклав контракт з празькою Спартою. До недавнього часу оборонець виступав за полтавську Ворсклу в чемпіонаті U-21, однак відтепер гратиме за молодіжну команду чеського гранда. У березні Василь Сачко випустив Червака в матчі УПЛ проти Шахтаря на 5 хвилин. Угода Вадима зі Спартою розрахована до 2022-го року.

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Тарас Качараба (Слован) – 5 матчів, 1 ж.к., 450 хвилин

Вадим Червак (Спарта)

Данія

У битві аутсайдерів Вайле програв Оденсе (0:2). Українець, який встиг дебютувати за збірну Конго, Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт вийшов відразу по перерві – на той час його Вайле вже встиг двічі пропустити.

Есб’єрг свій матч проведе в понеділок. Сподіваємося, що після чудового минулого туру у старті команди з портового міста вийде наш Юрій Яковенко.

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Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 3 матчі, 2 ж.к., 194 хвилини

Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 4 матчі, 1 гол, 51 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Фінляндія

У суботу Денис Олійник вже традиційно вийшов у старті Сейняйокі і був замінений на 75-ій хвилині. Його команда розійшлася миром з Кемі (0:0).

У воротах Марієхамна з’явився Ігор Левченко. Його команда зіграла внічию 1:1 з ВПС. Українець пропустив вже на 20-ій хвилині – суперник відгукнувся на подачу з правого флангу і пробивав впритул, з воротарського майданчика.

У якості бонусу – новини з другого фінського дивізіону. Знову тішить нас і стріляє дуплетом Костянтин Ярошенко. У суботу його КПВ розгромив вдома JJK з міста Ювяскюля (4:1), а екс-карпатівець забив другий та третій голи своєї команди. У той момент рахунок був нічийним – 1:1.

В активі вихованця Шахтаря 5 забитих голів. Ще один вихованець академії "гірників" і партнер Ярошенка Максим Жичиков знову просидів весь матч на лаві запасних.

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Ігор Левченко (Марієхамн) – 6 матчів, 7 пропущених голів, 540 хвилин

Денис Олійник (СІК) – 5 матчів, 2 голи, 368 хвилин

Сербія

Вперше у старті Спартака з Суботіци вийшов Сергій Кулинич. Українець відіграв 62 хвилини, а його команда розійшлася миром з Вождовацем (0:0).

За битвою Раднічкі – Напредак (3:3) Тарас Бондаренко спостерігав з лави запасних.

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Тарас Бондаренко (Раднічкі) – 2 матчі, 180 хвилин

Сергій Кулинич (Спартак) – 2 матчі, 98 хвилин

Македонія

Вардар знову переміг, а Євген Новак вкотре провів на полі 90 хвилин. Цього разу українець заробив ще й жовту картку, а його команда вдома здолала Македонію ГП (1:0).

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Євген Новак (Вардар) – 3 матчі, 1 ж.к., 270 хвилин

Хорватія

Після вдалого минулого туру у старті Осієка вийшов Дмитро Льопа. Українець відіграв 61 хвилину і був замінений. Після цього Осієк та Славен обмінялися забитими голами – 1:1.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Словаччина

Повернувся на поле екс-гравець Чорноморця Максим Третьяков. Він вийшов на заміну у матчі проти Жиліни (0:0) на 79-ій хвилині. Станіслав Біленький провів поєдинок на лаві запасних.

Трохи раніше, у вівторок, свій другий матч у словацькій лізі зіграв Данило Бескоровайний. Його Земплін поступився Жиліні (0:1), а екс-гравець Волині змушений був вступати у гру вже на 23-ій хвилині, коли рахунок було відкрито. На вихідних Данило дивився за грою Земпліна з лави запасних – його команда програла Спартаку з Трнави (0:3).

Артем Сухоцький не брав участі у дуелі Слована і Тренчина (3:3). Команда екс-гравця Зорі на 38-ій хвилині вигравала 3:0, а згодом тричі пропустила.

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Артем Сухоцький (Слован) – 3 матчі, 270 хвилин

Данило Бескоровайний (Земплін) – 2 матчі, 157 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 2 матчі, 71 хвилина

Ілля Чередниченко (Нітра) – 1 матч, 53 хвилини

Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 1 матч, 5 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Угорщина

Дебютний матч Сергія Реброва видався доволі непростим. Його Ференцварош приїхав у гості до Мезакьовешда, у старті якого вийшли Шандор Вайда та Михайло Месхі.

Ференцварош посідає першу сходинку в угорському чемпіонаті і у цьому сезоні лише одного разу не перемагав, тому від команди українського тренера очікували лише здобуття трьох очок. Проте розв’язка у виїзному поєдинку з Мезакьовешдом настала тільки на першій компенсованій хвилині, коли після передачі Івана Петряка у порожні ворота забив Даніель Бьоде. До речі, уродженець Сміли провів на полі весь матч.

Коли у 2013-му Олександр Надь та Даніло зустрічалися в Луганську у матчі УПЛ Зоря – Говерла, то ніхто б і подумати не міг, що мине п’ять років і ці два футболісти стануть ключовими дійовими особами матчу угорської ліги Гонвед – Дебрецен. Все почалося з того, що бразилець пробив українця і відкрив рахунок в матчі. Згодом був шедеврально намальований пенальті, якого ви, можливо, ще ніколи не бачили. Надь не доторкнувся до Даніло, проте арбітр примудрився розгледіти там фол.

Комічне падіння Даніло на 04:05

Бразилець сам же взявся виконувати пенальті і пробив у стилі Паненки – 2:0. До завершення зустрічі Надь пропустив ще одного разу. Як наслідок, поразка Дебрецена з рахунком 0:3.

Кішварда і Дьошдьор розійшлися миром (1:1), а Богдан Мельник та Сергій Шестаков відіграли один проти одного по 90 хвилин. Роман Карасюк з’явився на полі за 7 хвилин до завершення зустрічі.

У двобої Халадаша проти МТК (1:2) взяли участь троє українців. Юрій Габовда грав за господарів, а Артем Кичак та Євген Селін – за гостей. Усі троє відіграли від дзвінка до дзвінка. Ще в першому таймі обидва наші гравці з МТК опинилися в центрі уваги – Селін порушив правила у штрафному майданчику і привіз пенальті, а Кичак його парирував. На цьому український голкіпер не зупинився і продовжував творити чудеса у воротах. Це той випадок, коли краще один раз побачити, тому дивіться, починаючи з 00:40.

На тому ж таки відео гляньте і момент за участю Габовди, який призвів до пропущеного голу. М’яч зрикошетив від вихованця Карпат і влетів поміж ніг 42-річному легендарному Габору Кіраю. Цей епізод – на 02:15.

І все ж у компенсований час Кичак пропустив. Здається, що це не той м’яч, який Артем не міг парирувати (на відео – 02:45).

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 1 матч, 1 перемога

Олександр Надь (Дебрецен) – 6 матчів, 8 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

АртемКичак (МТК) – 6 матчів, 9 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Євген Селін (МТК) – 6 матчів, 1 ж.к., 522 хвилини

Іван Петряк (Ференцварош) – 6 матчів, 3 голи, 451 хвилина

ТемурПарцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 4 матчі, 360 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 5 матчів, 1 ж.к., 348 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 6 матчів, 341 хвилина

Юрій Габовда (Халадаш) – 4 матчі, 2 ж.к., 315 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 4 матчі, 283 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 3 матчі, 270 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 4 матчі, 195 хвилин

Антон Шиндер (Кішварда) – 2 матчі, 1 ч.к., 123 хвилини

Павло Лук'янчук (Кішварда) – 1 матч, 39 хвилин

Польща

У п’ятницю тур Екстракляси стартував матчами команд двох українців – і Краковія, і Арка зазнали виїзних поразок. Андрій Богданов виходив на заміну на 57-ій хвилині при рахунку 1:0 на користь Корони. До кінця зустрічі команди обмінялися забитими голами – як наслідок, Арка Богданова поступилася 1:2.

Краковія Олексія Дитятьєва гостювала у Глівіце, де програла П’ясту – 1:3. Екс-захисник Карпат провів на полі весь матч і заробив жовту картку. Один з найстарших клубів Польщі з 12-ї хвилини грав у меншості. На 30-ій хвилині українець долучився до атаки і ефектно п’ятою скинув м’яч на партнера – господарів від голу врятувала штанга.

Вкотре у старті Медзі з’явився Антон Каніболоцький. Українець двічі пропустив, але допоміг своїй команді перемогти на виїзді Ягеллонію (3:2). Одного разу Антон перевів м’яч у штангу і врятував свою команду, а ще двічі футболісти з Білостока перекидали Каніболоцького і він був безсилим у цих ситуаціях.

Володимир Костевич продовжує лікувати травму, якої він зазнав напередодні гри з Генком. Без українця Лех втретє поспіль програв.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 6 матчів, 2 ж.к., 540 хвилин

Андрій Богданов (Арка) – 6 матчів, 347 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 3 матчі, 5 пропущених голів, 270 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 2 матчі, 115 хвилин

Білорусь

В п’ятницю тур розпочався з нульової нічиєї Мінська та Торпедо-БелАЗ. У складі господарів по 90 хвилин відіграли Олександр Васильєв та Євген Бохашвілі. Відразу після перерви дебютував у новій команді Владислав Насібулін. За команду з Жодіно зіграли два українці: Богдана Мишенка на 60-ій хвилині замінив Дмитро Юсов.

В битві лідерів чемпіонату БАТЕ – Вітебськ (1:1) взяв участь українець Артем Старгородський. Команда з Борисова врятувалася лише на 89-ій хвилині завдяки пенальті. Старгородський провів на полі весь матч і виконував практично всі стандарти своєї команди. Його партнер Олег Карамушка спостерігав за протистоянням з лави запасних.

Михайло Калугін вийшов у старті Іслочі на матч з Городеєю (0:2). Українця замінили на 77-ій хвилині при нічийному рахунку.

Тріо українців допомогло Смолевичам здолати брестське Динамо (1:0). Воротар Анатолій Тимофєєв, капітан Сергій Рожок та колись перспективний вихованець запорізького Металурга Олександр Каплієнко зіграли по 90 хвилин. У складі Динамо наших також вистачало: Олександр Нойок та Олексій Хобленко теж провели на полі весь матч.

Дніпро з Могильова, який очолює наш Сергій Літовченко, поступився Шахтарю із Солігорська (1:3). У складі однієї з найбільш українських команд чемпіонату Білорусі вийшли лише двоє наших земляків Андрій Деркач та Євген Чепурненко і відбігали по 90 хвилин.

Четверо українців відіграли весь матч за Гомель, який вдома зіграв внічию з мінським Динамо (0:0). Якщо Олександр Батищев, Сергій Шаповал та Дмитро Терещенко і раніше виступали за гомельську команду, то вихованець київського Динамо Бадрі Акубардія за минулий тиждень провів два прем’єрні поєдинки: в понеділок (відзначився голом у ворота Торпедо) та неділю.

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Сергій Літовченко (Дніпро Мг) – 2 матчі: 1 нічия, 1 поразка

Сергій Рудика (Дніпро Мг) – 10 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 786 хвилин

Андрій Деркач (Дніпро Мг) – 2 матчі, 180 хвилин

Євген Чепурненко (Дніпро Мг) – 2 матчі, 170 хвилин

Олександр Цибульник (Дніпро Мг) – 4 матчі, 288 хвилин

Артем Пилипенко (Дніпро Мг)

Артем Радченко (Дніпро Мг) – 7 матчів, 1 ж.к., 320 хвилин

Владислав Насібулін (ФК Мінськ) – 1 матч, 44 хвилини

Олександр Васильєв (ФК Мінськ) – 16 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 1424 хвилини

Євген Бохашвілі (ФК Мінськ) – 3 матчі, 270 хвилин

Анатолій Тимофєєв (Смолевичі) – 19 матчів, 19 пропущених голів, 1710 хвилин

Сергій Рожок (Смолевичі) – 12 матчів, 2 ж.к., 966 хвилин

Олександр Каплієнко (Смолевичі) – 17 матчів, 3 ж.к., 1533 хвилини

В’ячеслав Лухтанов (Смолевичі) – 9 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 705 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо БелАЗ) – 15 матчів, 5 голів, 3 ж.к., 1121 хвилина

Дмитро Юсов (Торпедо БелАЗ) – 16 матчів, 3 голи, 818 хвилин

Антон Поступаленко (Торпедо БелАЗ) – 12 матчів, 1 гол, 553 хвилини

Олег Карамушка (Вітебськ) – 12 матчів, 1 гол, 937 хвилин

Артем Старгородський (Вітебськ) – 2 матчі, 176 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Бр) – 2 матчі, 1 ж.к., 180 хвилин

Олександр Нойок (Динамо Бр) – 2 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 180 хвилин

Денис Шеліхов (Луч Мінськ) – 10 матчів, 19 пропущених голів, 900 хвилин

Михайло Калугін (Іслоч) – 2 матчі, 159 хвилин

Руслан Зубков (Неман) – 2 матчі, 54 хвилини

Олександр Батищев (Гомель) – 19 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1662 хвилини

Сергій Шаповал (Гомель) – 3 матчі, 2 голи, 2 ж.к., 270 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 19 матчів, 3 ж.к., 1699 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 2 матчі, 1 гол, 173 хвилини

Казахстан

Жетису Руслана Степанюка здолав на виїзді Актобе (3:2), а українець відзначився дублем. Екс-гравець Вереса залишив поле на 78-ій хвилині. Хочеться сподіватися, що гравець, який за своїм потенціалом може боротися за виклик до національної збірної України, віднайде свою гру.

Зверніть увагу на оригінальне святкування першого забитого голу Степанюком.

Протистояння Кайрата Адерінсоли Есеоли та Атирау Різвана Аблітарова завершилося перемогою першого з рахунком 4:2. Перед грою Есеола отримав нагороду найкращому гравцю липня за версією казахської ПФЛ.

Очевидно, це надихнуло екс-нападника київського Арсеналу і він оформив дубль. Варто зауважити, що це сталося при рахунку 2:2.

Есеола дублем допоміг Кайрату перемогти Атирау (ВІДЕО)

В активі Адерінсоли 14 забитих голів (зокрема 8 у складі Акжайика, де він грав недавно) і він посідає другу сходинку у бомбардирських перегонах. Лідирує екс-гравець донецького Металурга Маркос Пізеллі.

Ордабаси вдома перемогли Акжайик (1:0), у старті якого вийшли Євген Боровик, Сергій Басов, Амбросій Чачуа та Андрій Ткачук (у зв’язку з дискваліфікацією пропускав цей матч Ігор Худоб’як). Головний тренер гостей Сергій Зайцев на післяматчевій прес-конференції розповів, що у його команди великі проблеми, а деяким футболістам варто переглянути своє ставлення до футболу. Як би там не було, саме Акжайик міг забивати першим, однак Андрій Ткачук не реалізував пенальті (Зайцев зняв екс-гравця Карпат та Ворскли на 39-ій хвилині). А через 10 хвилин після незабитого пенальті святкували господарі – захисник Берік Шайхов зрізав м’яч у власні ворота. Боровик стрибнув, проте до м’яча не дотягнувся. На 84-ій хвилині у складі Ордабаси на полі з’явився одесит Кирило Ковальчук.

Весь матч за Шахтар з Караганди провів Євген Ткачук, а його команда зіграли внічию з Іртишем (1:1).

Не виявили сильнішого Тобол і Кайсар (0:0), а у складі гостей весь матч на полі провів наш Володимир Аржанов. За господарів 9-й "сухий" матч у сезоні видав Дмитро Непогодов, якого кілька днів тому викликали у збірну Казахстану. У 2016-му році уродженець Києва відвідував зону АТО і допомагав нашим військовим. Очевидно, Непогодов отримав казахський паспорт, як це робили раніше його співвітчизники: Сергій Малий та В’ячеслав Котляр.

Астана Романа Григорчука вдома не залишила шансів Кизил-Жару (3:0) Максима Драченка та Олександра Стеценка, які провели на полі весь матч і отримали по жовтій картці.

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Роман Григорчук (Астана) – 8 матчів: 6 перемог, 2 нічиї

Сергій Зайцев (Акжайик) – 4 матчі: 3 нічиї, 1 поразка

Ігор Худоб’як (Акжайик) – 21 матч, 1 гол, 4 ж.к., 1448 хвилин

Андрій Ткачук (Акжайик) – 24 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 2109 хвилин

Амбросій Чачуа (Акжайик) – 3 матчі, 270 хвилин

Євген Боровик (Акжайик) – 14 матчів, 2 ж.к., 22 пропущених голи, 1216 хвилин

Сергій Басов (Акжайик) – 24 матчі, 1 гол, 3 ж.к., 2160 хвилин

Адерінсола Есеола (Кайрат) – 7 матчів, 6 голів, 1 ж.к., 472 хвилини

Дмитро Непогодов (Тобол) – 20 матчів, 1 ж.к., 18 пропущених голів, 1800 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 22 матчі, 3 ж.к., 1844 хвилини

Руслан Степанюк (Жетису) – 4 матчі, 2 голи, 266 хвилин

Володимир Аржанов (Кайсар) – 19 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1427 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 20 матчів, 3 ж.к., 1702 хвилини

Максим Драченко (Кизил-Жар) – 6 матчів, 1 ж.к., 494 хвилини

Олександр Стеценко (Кизил-Жар) – 4 матчі, 1 ж.к., 275 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 18 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1 ч.к., 1610 хвилин

Олександр Мігунов (Шахтар Караганда) – 15 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1231 хвилина

Кіпр

Свій третій сезон у кіпрському Ермісі розпочав Ярослав Мартинюк. Вихованець Карпат відіграв 90 хвилин в матчі з АЕЛ (0:1) і отримав жовту картку.

Схожий показник у ще одного українця-пілігрима. Євген Павлов мав декілька моментів, а його Докса доволі непогано протистояла потужному Анортосісу. Українець гол не забив, лише отримав жовту картку, а його команда пропустила наприкінці гри – 0:1.

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Болгарія

У старті Вереї вийшов українець Денис Васильєв. Екс-гравець Кривбаса та Нафтовика провів на полі весь матч, а його команда була розтрощена одним з лідерів ліги софійським ЦСКА (0:4). Верея у цьому сезоні ще не перемагала, як наслідок, остання сходинка в турнірній таблиці.

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Денис Васильєв (Верея) – 3 матчі, 237 хвилин

Молдова

Олег Єрмак провів весь матч у складі Зорі, а його команда зіграла внічию з Петрокубом (1:1).

Олександр Лапін та Богдан Бойчук провели по 90 хвилин за Динамо-Авто проти Шерифа (0:2). Владислав Краєв пропускав поєдинок через дискваліфікацію. Варто зауважити, що другий гол у ворота Динамо-Авто привіз Лапін – наш захисник банально втратив м’яч перед власним штрафним майданчиком.

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Богдан Бойчук (Динамо-Авто) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 988 хвилин

Олег Єрмак (Зоря Бєльці) – 13 матчів, 5 ж.к., 944 хвилини

Валерій Куценко (Сперанца) – 9 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 711 хвилин

Олександр Лапін (Динамо-Авто) – 3 матчі, 252 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 3 матчі, 2 ж.к., 237 хвилин

Азербайджан

Продовжує тішити результативністю Марко Девіч. У трьох останніх матчах легенда Металіста забила вже чотири рази. Цього разу Девіч оформив дубль, допоміг своєму Сабаху перемогти на виїзді Зіру – 2:0 і очолив гонитву бомбардирів азербайджанської ліги.

Разом із Марко весь матч у складі Сабаха провів Віталій Квашук.

Дмитро Безотосний провів 90 хвилин у матчі Габала – Сумгаїт (1:1).Уродженець Хмельницького пропустив на третій компенсованій хвилині – його розстрілювали головою впритул.

У п’ятницю прес-служба Нефтчі в інтерв’ю привітала Кирила Петрова з Днем Незалежності України, а вже у неділю вихованець Динамо у складі столичної команди протистояв Карабаху (1:1). Гол за Нефтчі забив Кваме Карікарі, який нещодавно грав за кам’янську Сталь. Українець був замінений на 90-ій хвилині. Двічі Петров виносив м’яч з лінії воріт, а між цими епізодами привіз дуже небезпечну атаку вже на власні ворота.

Ігор Коротецький провів матч свого Сабаїла у заміні.

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Марко Девіч (Сабах) – 3 матчі, 4 голи, 1 ж.к., 270 хвилин

Віталій Квашук (Сабах) – 3 матчі, 1 ж.к., 270 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 3 матчі, 3 пропущених голи, 270 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 2 матчі, 180 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 1 матч, 55 хвилин

Вірменія

За Арарат-Вірменію виступає уродженець Полтавщини Артур Данієлян. Нещодавно він залишив кам’янську Сталь і навіть зіграв на чемпіонаті світу серед невизнаних держав за збірну Західної Вірменії. Очевидно, що Данієлян при першій же нагоді відгукнеться на пропозицію збірної Вірменії, тому називати Артура українцем якось і не годиться.

У старті Пюніка вийшов екс-гравець Шахтаря Максим Трусевич. Його команда перемогла Арцах (2:0), українець провів весь матч і результативними діями не відзначався.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 2 матчі, 180 хвилин

Олександр Тупчієнко (Арцах) – 2 матчі, 122 хвилини

Дмитро Ховбоша (Бананц)

Грузія

Битва найслабших команд Еровнулі Ліги завершилася перемогою Самтредії над Колхеті (1:0). У старті господарів вийшли Сергій Погорілий та Ігор Кошман. Нападник за 88 хвилин встиг забити єдиний гол у матчі, а голкіпер отримати жовту картку за затримку часу. У складі Колхеті всю гру провів Кирило Дорошенко.

Гол Ігоря Кошмана на 34:40

У недільному матчі Діла – Сіоні (0:0) українці розминулися. Микола Ковталюк у складі господарів вийшов на заміну на 46-ій хвилині, а гравець Сіоні Сергій Третяк навпаки був замінений у перерві.

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 19 матчів, 3 голи, 3 ж.к., 1906 хвилин

Микола Ковталюк (Діла) – 19 матчів, 10 голів, 2 ж.к., 1126 хвилин

Сергій Погорілий (Самтредіа) – 4 матчі, 7 пропущених голів, 1 ж.к., 360 хвилин

Ігор Кошман (Самтредіа) – 4 матчі, 1 гол, 358 хвилин

Кирило Дорошенко (Колхеті) – 4 матчі, 291 хвилина

Сергій Третяк (Сіоні) – 4 матчі, 290 хвилин

Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин

Єгор Смирнов (Самтредіа) – 2 матчі, 60 хвилин

Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин

Закінчення: Наші у Прибалтиці: Скрипник продовжує переможну серію, голеадор Дебелко розриває чемпіонат Естонії