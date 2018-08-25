Арсенал одержал волевую победу над Вест Хэмом – Ярмоленко вышел на замену

Арсенал победил Вест Хэм в матче 3 тура АПЛ и набрал первые очки в текущем чемпионате. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Арсенал и Вест Хэм встречались в матче 3 тура АПЛ 2018/19. Обе команды в двух стартовых турах не взяли ни одного очка, поэтому отчетный поединок имел чрезвычайно важное значение для обоих коллективов.

Несмотря на все ожидания украинцев и многих фанатов Вест Хэма, Андрей Ярмоленко третий раз подряд начал поединок на скамейке запасных.

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Первый опасный момент возник на 11-й минуте встречи. После удара Мхитаряна и сэйва Фабиански Рэмзи головой добил мяч в ворота, однако арбитр справедливо не засчитал взятие ворот из-за офсайда у валлийца. Буквально через минуту с острого угла опасно пробивал Арнаутович – мимо.

На 25-й минуте тот же Арнаутович сумел открыть счет. Австриец разыграл комбинацию с Фелипе Андерсоном и ударом между ног Сократису с линии штрафной вогнал мяч в нижний угол ворот Арсенала. Этот гол стал для Арнаутовича вторым в чемпионате – он единственный, кто забивал за Вест Хэм.

Подопечные Эмери ответили довольно опасным выходом Рэмзи – удар хавбека заблокировал защитник Вест Хэма. Однако через 2 минуты Арсенал достиг своего – после прострела Бельерина мяч попал к Начо Монреалю, который ударом с левой расстрелял ворота Фабиански.

Через несколько минут команды вновь обменялись неплохими моментами. Сначала Сократису не хватило несколько сантиметров, чтобы замкнуть навесную передачу, а удар Фелипе Андерсона был заблокирован защитником. Впоследствии снова опасно пробивали Рэмзи и Обамеянг – в первом случае Вест Хэм спас Фабиански, а экс-форвард Боруссии Д пробил мимо ворот.

На последних секундах первой половины игры мог забивать Снодграс, который не реализовал выход один на один с Чехом.

В целом первый тайм прошел в хорошем темпе. Арсенал владел преимуществом и создал больше моментов для взятия ворот, однако на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Вторую половину игры активнее начали хозяева. Уже на первых минутах мог забивать Мустафи, удар которого с трудом парировал Фабиански. Вест Хэм ответил неточным ударом Арнаутовича после розыгрыша штрафного. Через несколько минут австриец снова угрожал воротам Чеха – голкипер забрал мяч после очередного удара форварда.

На 59-й минуте Арнаутович вынужден был покинуть поле из-за повреждения, вместо него вышел Чичарито. Через 3 минут Мануэль Пеллегрини провел вторую замену – вместо Антонио на поле вышел экс-форвард Арсенала Лукас Перес.

На 69-й минуте из-за пределов штрафной опасно пробивал Фелипе Андерсон. Чех сыграл не лучшим образом, отбив мяч перед собой, однако на добивании никого не оказалось и защитники "канониров" отвели угрозу. А через несколько мгновений Арсенал вышел вперед – после прострела Ляказетта Диоп срезал мяч в собственные ворота.

Сразу после этого "канониры" могли развить свой успех, однако Обамеянг и Рэмзи не сумели переиграть голкипера гостей. На 76-й минуте на поле появился Андрей Ярмоленко, заменив Снодграса.

Однако в последние минуты Арсенал был ближе к третьему мячу, чем Вест Хэм к тому, чтобы сравнять счет. Ярмоленко в отведенные ему минуты ничем особым не запомнился. Разве что однажды украинец мог замкнуть передачу Андерсона, однако не дотянулся до мяча. На последних секундах матча хозяева все же добились своего – Уэлбек расстрелял ворота Фабиански.

Арсенал набрал первые 3 очка и поднялся на 12 позицию. Вест Хэм на последнем месте – у Ярмоленко и компании до сих пор 0 баллов.

АПЛ, 3 тур

Арсенал – Вест Хэм – 3:1

Голы: Монреаль, 30, Диоп, 70 (автогол), Уэлбек, 90+2 – Арнаутович, 25